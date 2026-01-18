Honores y tributo a Urbano en su casa

La Cultural jugaba en el Palacio. Y también lo hacía Urbano González, no en persona, pero sí en la memoria de los más de dos mil asistentes al recinto deportivo que lleva su nombre. Con el corazón en un puño, muchas lágrimas y emociones y también su imagen en el recuerdo el baloncesto, un deporte en el que dio tanto a la ciudad en las filas del mítico Elosúa, Cultural y Cáceres saltaban a la pista. Era un día especial. Una tarde en la que se recordaba la figura de todo un luchador en el deporte y en la vida, que fallecía el sábado a consecuencia de la ELA.

Misa funeral por Urbano a las 16.00 horas en La Virgen Familiares, amigos, compañeros y aficionados al baloncesto le darán este lunes su último adiós a Urbano González. Será a las 16.00 horas en el Santuario de La Virgen del Camino. Allí se celebrará la misa funeral.

Solo faltó el triunfo de los leoneses (94-102). El rival no se lo permitió. Y eso que lucharon hasta el final tras un inicio espeso que se saldaba con un primer cuarto favorable a los visitantes por 18-29. Antes, un minuto de silencio y tres minutos intensos de aplausos para homenajear a Urbano.

Luego una Cultural que no encontró el camino del aro y que se iba al descanso 16 abajo con el 38-54. Tras el paso por vestuarios los leoneses mejoraron sus prestaciones, especialmente en defensa, para reducir márgenes. A falta de 10 minutos la Cultural cedía por 12 (63-75). El último parcial fue de los de Luis Castillo, pero insuficiente para remontar.