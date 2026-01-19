El Madrid busca reencontrarse

Publicado por Óscar Bellot Madrid Creado: Actualizado:

Tras estrenarse al frente del Real Madrid con un morrocotudo batacazo en Copa y debutar en Liga en medio de una pitada salvaje, Arbeloa se pone el traje de la Champions en el Bernabéu (21.00 horas por Movistar Liga de Campeones) para afrontar este martes un duelo capital que puede servirle a su equipo para intentar ganarse el perdón de la hinchada merengue o avivar un incendio que aún no está bajo control por más que el tropiezo del Barça frente a la Real Sociedad en Liga, sumado a la victoria de los blancos ante el Levante, pueda invitar a ver las cosas con otro prisma.

El Mónaco, equipo que catapultó a Mbappé, visita Chamartín en un duelo trascendental para el devenir de los locales en el torneo estrella de clubes que volverá a reclamar una versión tan autoritaria por parte del crack de Bondy como la que ofreció en sala de prensa. «El Mónaco no está en su mejor momento, pero en Europa sabe aguantar y ser un equipo de alto nivel».