Test con premio añadido para el Abanca Ademar en la Copa Castilla y León

El Abanca Ademar afrontará el fin de semana un test de alto nivel para calibrar el estado de forma y juego de los leoneses con vistas a la segunda vuelta de la temporada. Aprovechando el parón competitivo a nivel de clubes por la disputa del Europeo de selecciones, los de Dani Gordo tratarán de encontrar su mejor nivel. Y nada mejor que probarse en una Copa Castilla y León que tiene a Astorga como escenario.

Y al Nava el sábado a las 20.00 horas como rival de los ademaristas en la semifinal (en la otra el Atlético Valladolid se medirá al Villa de Aranda en el mismo escenario a las 18.00 horas).

Para el torneo autonómico en entrenador del Abanca Ademar no podrá contar con Lodos, en la recta final de su recuperación, ni con Saeid, con su selección.