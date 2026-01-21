Diario de León

Balonmano | Los leoneses se miden el sábado en Astorga (20.00 horas) al Nava en las semifinales

Test con premio añadido para el Abanca Ademar en la Copa Castilla y León

El Abanca Ademar ya sabe lo que es jugar en Astorga.

El Abanca Ademar ya sabe lo que es jugar en Astorga.ÁNGELOPEZ

Publicado por
Miguel Ángel TrancaRedactor de Deportes
León

Creado:

Actualizado:

El Abanca Ademar afrontará el fin de semana un test de alto nivel para calibrar el estado de forma y juego de los leoneses con vistas a la segunda vuelta de la temporada. Aprovechando el parón competitivo a nivel de clubes por la disputa del Europeo de selecciones, los de Dani Gordo tratarán de encontrar su mejor nivel. Y nada mejor que probarse en una Copa Castilla y León que tiene a Astorga como escenario.

Y al Nava el sábado a las 20.00 horas como rival de los ademaristas en la semifinal (en la otra el Atlético Valladolid se medirá al Villa de Aranda en el mismo escenario a las 18.00 horas).

Para el torneo autonómico en entrenador del Abanca Ademar no podrá contar con Lodos, en la recta final de su recuperación, ni con Saeid, con su selección.

tracking