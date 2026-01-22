Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El deportista Neyzan Alonso ha participado en un interesante evento de preparación de cara a afrontar los retos competitivos que vienen en 2026, llevado a cabo en Segovia. Este evento ha contado con la participación de unos 200 púgiles llegados de todo el territorio español.

Es el primer contacto con la competición del más pequeño del equipo de competición que entrena Alfredo Arrojo, y comienzan temporada y preparación con un reconocimiento en forma de medalla de Neyzan en su categoría de kick boxing en tatami.

Ambos tienen por delante un calendario con muchas y variadas competiciones en boxeo y kick boxing. En este caso, Neyzan tuvo oportunidad de compartir experiencias con campeones europeos y de seguir aprendiendo y avanzando en su formación deportiva.