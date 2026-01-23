España se juega al todo o nada con Dinamarca sus opciones de seguir soñando con las medallas

Publicado por Javier Villanueva Herning Creado: Actualizado:

Tras la derrota ante Noruega por solo un gol (34-35), los Hispanos se agarran a sus opciones de clasificación sabiendo que, ganando los tres compromisos restantes de la Main Round, podrían meterse en semifinales. Una empresa complicada, pero no imposible, con tres rivales de alto pedigrí como Dinamarca, Francia y Portugal.

48 horas después, el equipo de Jordi Ribera tiene la oportunidad de rearmarse física y mentalmente para el partido de este sábado ante la selección danesa (18.00 horas, Teledeporte). Con una sesión de pista de por medio, los Hispanos ya están preparados para afrontar el encuentro más importante del Europeo, pues una derrota acercaría mucho la eliminación matemática en la lucha por los puestos que dan acceso a las semifinales.

Para evitarlo, la selección española se aferra a su mejor versión. Porque una derrota sería ya la sentencia en su aspiración de luchar por las medallas.

España ha sabido mostrar en todos los partidos, sin importar el rival, un nivel de juego muy alto, con una defensa férrea en la que Antonio Serradilla se ha erigido como gran mariscal, y con un ataque muy coral que ha permitido destacar a jugadores como Ian Tarrafeta o Jan Gurri. Los Hispanos han tenido enfrente a selecciones de primer nivel, con Alemania y Noruega como máximos exponentes, y ante todas han contado con muchos minutos de dominio en el juego que esperan replicar ante Dinamarca.

Los peligros del equipo dirigido por Nikolaj Jacobsen son más que reconocibles. Aunque los focos siempre apuntan a Emil Nielsen y Mathias Gidsel, la lista de cracks mundiales se extiende a jugadores como Simon Pytlick, Emil Jakobsen, Lasse Andersson, Rasmus Lauge o Magnus Saugstrup. Una colección de estrellas que amenazan a una España que sabe lo que es frenar a jugadores de este tipo.

Ante Dinamarca, los Hispanos buscarán romper con la historia. La selección danesa presenta un balance claramente favorable en los 29 partidos oficiales disputados entre ambos combinados, con sólo ocho victorias para los nuestros; la última, en elEuropeo de 2022, por 29-25. Una oportunidad de oro para el equipo de Jordi Ribera de dar un golpe sobre la mesa y, lo más importante, no perder el tren de las semifinales.