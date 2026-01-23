Una Copa como reto para el Ademar León

El Abanca Ademar aspira a hacerse el domingo con su séptimo trofeo de campeón de la Copa Castilla y León. El año pasado fue el único en el que los leoneses no subieron a lo más alto del podio. Su participación en la ronda previa de la Liga Europea le impedía tomar parte en un torneo cuya hegemonía tratará de recuperar en un escenario que se ha convertido en su segunda casa, el Pabellón Felipe Miñambres de Astorga.

En la pista maragata los leoneses han jugado un buen número de partidos, incluso de Liga el pasado ejercicio cuando el Palacio de Deportes de León estaba en obras. Esta vez también va a ser oficial con un trofeo en juego. A dos partidos en los que los de Dani Gordo esperan mostrar su solvencia y de paso afinar sus prestaciones para un reinicio de Liga Asobal que tiene a dos semanas vista.

Este sábado el recinto astorgano calibrará las opciones de los ademaristas en la semifinal frente al BM Nava (20.00 horas) que empezará con el otro finalista ya decidido entre el Atlético Valladolid y el Villa de Aranda (18.00 horas).

El Abanca Ademar parte como favorito. Pero tendrá que refrendarlo en un pabellón que tendrá un claro color a su favor. Eso sí, luego hay que demostrar en la pista ese rol en un partido en el que el entrenador Dani Gordo no podrá contar con el guardameta internacional iraní, Saeid Barkhordari, el lateral Álex Lodos y el extremo Sergio Sánchez, según ha confirmado el técnico Dani Gordo.

El portero se encuentra disputando con su selección la Copa de Asia en Kuwait en la que se juegan las plazas para el próximo Mundial, mientras que los dos jugadores leoneses estarán ausentes por lesión; Lodos en la última fase de recibir el alta competitiva después de la lesión en la rodilla izquierda en la que fue intervenido quirúrgicamente y Sánchez por unas molestias en el abductor. Tampoco estará Albizu, en este caso tras su cesión al Ciudad Real.

La intención del técnico ademarista de cara al torneo autonómico es «adquirir experiencias y sensaciones competitivas, aunque no sean partidos oficiales, pero si de exigencia, pero intentando minimizar los posibles riesgos», aseguró. Gordo recordó la «dura factura» que sufrió el equipo durante la pretemporada de verano cuando en la primera cita de preparación perdió por lesión, durante cuatro meses, al lateral sueco Oscar Lindqvist, así como también algunas semanas al máximo goleador de la Liga Asobal, Gonzalo Pérez Arce.

Enfrente los leoneses se van a encontrar un con Nava que a pesar de su situación en la Liga quiere empezar a sacar la cabeza. Y nada mejor que rearmarse de autoestima derrotando a su rival en una semifinal que abre las puertas a la final del domingo a las 12.00 en el mismo escenario.