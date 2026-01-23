Mboula deja su ficha libre... y dinero a la Cultural Leonesa

Mboula en uno de sus últimos partidos con una Cultural de la que separa su camino.VIRGINIA MOrÁN

Era un secreto a voces. Mejor dicho no tan secreto, que Jordi Mboula tenía los días contados en la Cultural. El extremo derecho catalán no estaba a gusto con su participación en el juego del equipo y ya había elevado a los rectores del club su deseo de irse. Faltaba una oferta concreta para que club y jugador separaran sus caminos tras cinco meses de vinculación y 13 partidos (12 en Liga y uno en Copa del Rey).

Esa oferta se concretaba a unos miles de kilómetros de León. Y este viernes se hacía oficial: el Henan FC de la Superliga china. Ese será el destino del catalán que con permiso del club ya había dispuesto todo para su salida. Este viernes todo se formalizaba en un traspaso que dejará dinero a las arcas de la Cultural en unos cientos de miles de euros y que deja además una ficha libre para reforzarse.

La entidad leonesa anunciaba ese nuevo escenario para el jugador en un escueto comunicado que encontraba también la certificación en las palabras del propio Mboula en su red social.

Con su marcha, el mercado invernal en el club deja por el momento cinco bajas. A la de Mboula, que se incorpora al Henan FC chino, se unen la de Pibe que recala en el Aktobe de Kazajistán, Cortés que regresa al Levante poniendo fin a su cesión, Larios que recorre el mismo camino de romper la cesión para volver al Southampton y la de Paraschiv, también cedido por el Oviedo que jugará hasta final de temporada en el Rapid de Bucarest.

Marchas que apuntan a no ser las últimas hasta que finalice el mercado invernal y que por el momento contrastan con las dos únicas llegadas, ambas en forma de cesión. La del extremo derecho procedente del Villarreal Víctor Moreno y la del lateral izquierdo Homam Al-Amin, procedente del Al Duhail SC de Catar.

Nombres están sonando para reforzar al equipo, en muchos de los casos con la opción de una cesión, aunque por el momento solo se han concretado dos. Y el tiempo pasa, más con la Liga en plena ebullición y con cada partido de esta ya segunda vuelta con puntos que valen su peso en oro.

Fichas quedan libres para unas llegadas que deben cubrir algunas carencias, entre ellas las de poder contar con un jugador resolutivo en ataque que pueda aportar goles y por consiguiente un valor en puntos al equipo.