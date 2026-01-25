El Ademar León se corona campeón de la Copa Castilla y León en Astorga

El Abanca Ademar levantó en Astorga su séptimo trofeo de campeón de la Copa Castilla y León de balonmano al imponerse en la final disputada en el Pabellón Felipe Miñambres de la capital maragata al Villa de aranda por 37-30.

Desde los primeros compases, el equipo marista marcó el ritmo del encuentro, apoyado en una defensa sólida y en rápidas transiciones ofensivas que pusieron en serios apuros al conjunto arandino. Aunque el Villa de Aranda trató de mantenerse en el partido gracias a su valentía y a fases de buen juego colectivo, el Abanca Ademar supo gestionar mejor los momentos clave y se marchó al descanso con una ventaja de dos goles (18-16) Eso sí, su mayor renta fue de tres goles con el 6-3 y 7-4

Tras el paso por vestuarios el Villa de Aranda intentó reaccionar, pero se encontró con un rival como el leonés muy serio, que no concedió opciones y supo ampliar la renta con el paso de los minutos. La profundidad de banquillo y la eficacia ofensiva fueron determinantes para cerrar el choque con un claro 37-30 en el marcador.

El gran protagonista del partido fue Gonzalo Pérez, elegido MVP de la final, que lideró al Abanca Ademar con una actuación sobresaliente, siendo decisivo tanto en la dirección del juego como en los momentos de mayor exigencia ofensiva.

Los leoneses llegaron a contar en esta segunda parte con rentas que llegaron hasta los ocho goles aunque al final se quedaba en siete con el 37-30 final.

El alcalde de Astorga, José Luis Nieto, el delegado de la Junta en León, Eduardo Diego, el presidete de la Federación de Castilla y León de Balonmano, Agustín Alonso, y el concejal de Deportes de la capital maragata, Julián García, fueron los encargados de enjtregas los trofeos tras la conclusión del partido.