Diario de León

El Ademar León conquista su séptima Copa Castilla y León en Astorga

Los leoneses se mostraron superiores de principio a fin 

ÁNGELÓPEZ

Publicado por
Miguel Ángel TrancaRedactor de Deportes
León

Creado:

Actualizado:

El Abanca Ademar León levantó el Astorga su séptimo trofeo de campeón de la Copa Castilla y León de balonmano tras imponerse en la final disputada en el Pabellón Felipe Miñambres al Villa de Aranda por 37-30. Los leoneses se mostraron superiores de principio a fin para cerrar un fin de semana perfecto en el que se impusieron en la semifinal al Nava por 38-30 y casi por el mismo resultado en la lucha por el título al Villa de Aranda (37-30).

ÁNGELÓPEZ

Final de la Copa Cyl Ademar-Aranda

ÁNGELÓPEZ

Final de la Copa Cyl Ademar-Aranda

ÁNGELÓPEZ

Final de la Copa Cyl Ademar-Aranda

ÁNGELÓPEZ

Final de la Copa Cyl Ademar-Aranda

ÁNGELÓPEZ

Final de la Copa Cyl Ademar-Aranda

ÁNGELÓPEZ

Final de la Copa Cyl Ademar-Aranda

ÁNGELÓPEZ

Final de la Copa Cyl Ademar-Aranda

ÁNGELÓPEZ

Final de la Copa Cyl Ademar-Aranda

ÁNGELÓPEZ

Final de la Copa Cyl Ademar-Aranda

ÁNGELÓPEZ

Final de la Copa Cyl Ademar-Aranda

ÁNGELÓPEZ

Final de la Copa Cyl Ademar-Aranda

ÁNGELÓPEZ

Final de la Copa Cyl Ademar-Aranda

ÁNGELÓPEZ

Final de la Copa Cyl Ademar-Aranda

ÁNGELÓPEZ

Final de la Copa Cyl Ademar-Aranda

ÁNGELÓPEZ

Final de la Copa Cyl Ademar-Aranda

ÁNGELÓPEZ

Final de la Copa Cyl Ademar-Aranda

ÁNGELÓPEZ

Final de la Copa Cyl Ademar-Aranda

ÁNGELÓPEZ

Final de la Copa Cyl Ademar-Aranda

ÁNGELÓPEZ

Final de la Copa Cyl Ademar-Aranda

ÁNGELÓPEZ

Final de la Copa Cyl Ademar-Aranda

ÁNGELÓPEZ

Final de la Copa Cyl Ademar-Aranda

ÁNGELÓPEZ

Final de la Copa Cyl Ademar-Aranda

ÁNGELÓPEZ

Final de la Copa Cyl Ademar-Aranda

ÁNGELÓPEZ

Final de la Copa Cyl Ademar-Aranda

ÁNGELÓPEZ

Final de la Copa Cyl Ademar-Aranda

ÁNGELÓPEZ

Final de la Copa Cyl Ademar-Aranda

ÁNGELÓPEZ

Final de la Copa Cyl Ademar-Aranda

ÁNGELÓPEZ

Final de la Copa Cyl Ademar-Aranda

ÁNGELÓPEZ

Final de la Copa Cyl Ademar-Aranda

ÁNGELÓPEZ

Final de la Copa Cyl Ademar-Aranda

ÁNGELÓPEZ

Final de la Copa Cyl Ademar-Aranda

ÁNGELÓPEZ

Final de la Copa Cyl Ademar-Aranda

ÁNGELÓPEZ

Final de la Copa Cyl Ademar-Aranda

ÁNGELÓPEZ

Final de la Copa Cyl Ademar-Aranda

ÁNGELÓPEZ

Final de la Copa Cyl Ademar-Aranda

ÁNGELÓPEZ

Final de la Copa Cyl Ademar-Aranda

ÁNGELÓPEZ

Final de la Copa Cyl Ademar-Aranda

ÁNGELÓPEZ

Final de la Copa Cyl Ademar-Aranda

ÁNGELÓPEZ

Final de la Copa Cyl Ademar-Aranda

ÁNGELÓPEZ

Final de la Copa Cyl Ademar-Aranda

ÁNGELÓPEZ

Final de la Copa Cyl Ademar-Aranda

ÁNGELÓPEZ

Final de la Copa Cyl Ademar-Aranda

ÁNGELÓPEZ

Final de la Copa Cyl Ademar-Aranda

ÁNGELÓPEZ

Final de la Copa Cyl Ademar-Aranda

ÁNGELÓPEZ

Final de la Copa Cyl Ademar-Aranda

ÁNGELÓPEZ

Final de la Copa Cyl Ademar-Aranda

tracking