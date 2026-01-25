El Barça explota los errores

Publicado por Xavi Moreno Barcelona Creado: Actualizado:

El Barcelona explotó los errores en defensa del colista, el Real Oviedo, y recuperó el liderato de la Liga, con un punto de margen sobre el Real Madrid, gracias a los goles de Dani Olmo, Raphinha y Yamal en la segunda parte (3-0). Pese al resultado, fue un encuentro incómodo para los de Hansi Flick, atascados en la primera mitad por el planteamiento del cuadro visitante, más combativo desde la llegada del técnico charrúa Guillermo Almada al banquillo.

De hecho, el conjunto asturiano impuso su juego hasta el descanso, pero desaprovechó sus pocas ocasiones al contraataque y concedió demasiado como para aspirar al triunfo en su primera visita al Camp Nou en 25 años. Todo cambió en el 52’, cuando la presión de Lamine Yamal en el área forzó el error de David Carmo que Dani Olmo convirtió en el 1-0. La sentencia llegó en el 57’, con una pérdida de David Costas que sirvió el 2-0 a Raphinha y el 3-0 final fue obra de Lamine Yamal, con un remate acrobático.

Ante la cercanía del decisivo duelo europeo del miércoles contra el Copenhague, Flick realizó cinco cambios respecto al equipo que ganó en Praga: oxigenó los laterales con Eric García y la primera titularidad de Cancelo, devolvió a Cubarsí y Lamine Yamal al once, confió en Casadó para ocupar la sensible baja de Pedri en la medular y optó por Dani Olmo en detrimento de Fermín López en el puesto de mediapunta.

Menos novedades presentó el Oviedo, con la entrada de Javi López por el lesionado Rahim Alhassane y el regreso de David Carmo tras cumplir sanción como únicos cambios en la retaguardia. Unos retoques que no alteraron un ápice la garra charrúa importada por Almada. Valiente, el equipo asturiano planteó una presión pegajosa sobre la primera línea azulgrana e impuso el ritmo que más le convenía, sin apenas continuidad por las constantes interrupciones. Con balón, los visitantes tenían las ideas claras: envíos directos para buscar la corpulencia de Viñas, y la velocidad de Ilyas y Hassan por las bandas.