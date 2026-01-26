Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic de Bilbao hacen sus cábalas

Publicado por Santiago Aparicio Madrid Creado: Actualizado:

Dos clasificados directamente (Arsenal y Bayern de Múnich) para octavos de final, ocho equipos igualados a puntos para encontrar un puesto que les evite la eliminatoria previa y 18 partidos a la misma hora el mismo día, trazan el borrador de la última jornada de la fase liga de la Champions, que marcará el recorrido de la competición.

El Real Madrid es tercero, pero no tiene amarrado el top 8. Si gana en Lisboa al Benfica lo habrá logrado. Puede valer el empate al equipo de Arbeloa, que si pierde quedará a expensas de otros resultados.

Al Barcelona se le ha puesto la situación de cara. Tras ganar en Praga, de dar la sensación de que estaba al margen de los ocho primeros, a tener todo de lado para lograr el objetivo. Una goleada al Copenhague en el Camp Nou le llevaría a octavos.

El Atlético Madrid se complicó el futuro con su empate en Estambul ante el Galatasaray en la pasada jornada. Ahora necesita ganar al Bodø/Glimt en el Metropolitano, pero no le servirá solo con eso. Requiere goles en su triunfo y que alguno de los aspirantes tropiece.

El Athletic de Bilbao, con ocho puntos, está dentro del top 24 y ahí se pretende quedar. Los vascos, que parecían fuera de los cálculos tras un recorrido gris en la fase liga, afrontan la última jornada con posibilidades y dependiendo de sí mismos para seguir en Europa si vencen al Sporting de Portugal en un duelo de leones. Solo el Villarreal está ya eliminado.