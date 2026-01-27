Carlos Alcaraz vence por la vía rápida a Álex de Miñaur y ya está en las semifinales del Abierto de Australia

Publicado por Santiago Aparicio Melbourne Creado: Actualizado:

Carlos Alcaraz se ha clasificado para las semifinales del Open de Australia por la vía rápida, tras vencer 7-5, 6-2 y 6-1 al jugador local Álex de Miñaur. Alcaraz alcanza, de esta manera, por primera vez las semifinales del Open de Australia, donde le espera el alemán Alexander Zverev, actual número tres del mundo.

El murciano cerró el partido con un saque directo ante el australiano Alex de Miñaur, en un encuentro que se resolvió en dos horas y cuarto. Alcaraz se mostró muy sobrio durante todos los juegos, demostrando que este 2026 puede ser el año en el que se lleve el Grand Slam oceánico.

Tiene entre ceja y ceja este torneo el jugador de El Palmar de 22 años, que siempre, por una razón u otra, se había estancado en cuartos. El pasado año frenado por Novak Djokovic. Una lección que aprendió y que puso sobre la mesa en este 2026, a la que ha llegado como número uno del mundo y gran candidato.

Saldrá de Melbourne, pase lo que pase a partir de ahora, reforzado como primero del ránking. Defendía cuartos. Está en semifinales. Jannik Sinner no puede mejorar puntuación. Solo perder si no vuelve a ganar el torneo. Las cuentas, en cualquier caso, se harán al final. Ahora, Alcaraz está en semifinales con el alemán Zverev en el horizonte, como adversario antes de la final. El germano, finalista el pasado año, ganó previamente al estadounidense Learner Tien por 6-3, 6-7(5), 6-1 y 7-6(3). Es el penúltimo obstáculo para el título del murciano.

Alcaraz, que ambiciona nuevos registros en el torneo, ganó por sexta vez, en todo tipo de superficies, a Álex de Miñaur que a lo largo de su carrera solo una vez ha sido capaz de tumbar a un número uno del mundo en un torneo. Fue a Novak Djokovic en la United Cup. Es el australiano un jugador de estupendas prestaciones, sexto del mundo, con una gran derecha que puso en funcionamiento en varias ocasiones ante el español, especialmente en el primer set, en el que mantuvo la fe.

Ha perdido siempre el jugador oceánico contra Alcaraz y lo hizo otra vez en un encuentro con menos calor que al inicio de la jornada y que se disputó al aire libre. El murciano había entrenado horas antes bajo techo porque la temperatura era de récord. Aflojó a la hora del partido que completó la jornada.

Pretendía el australiano de 26 años, con diez títulos en su historial aunque ninguno del renombre de la final que perdió en Canadá, en el 2023, Masters 1000, alcanzar las semifinales de un Grand slam por primera vez, en su novena participación en Australia y la trigésima cuarta en un grande. Su recorrido había sido alentador pero se topó con Alcaraz.

El número uno del mundo salió airoso de la montaña rusa que se convirtió el primer set que Alcaraz arrancó a lo grande, con un 3-0 firme, pero al que su rival respondió con un 3-3. Volvió a romper el español que se situó con 5-3 y saque. Emergió otra vez de Miñaur, en su mejor momento; atrevido, acertado. Pero cuando tenía la ocasión de llevar la manga al tie break, vio como el murciano, al resto, se hizo con el parcial por 7-5.

Dejó tocado el asunto al jugador local y revitalizó a Alcaraz que transita a toda velocidad por el cuadro del Abierto de Australia, sin perder un set. Aprendió de eso Carlos que volvió a tomar una renta de tres juegos en el segundo y no la desperdició. El español estaba en su top y Alex de Miñaur había bajado de confianza. Había rayado la perfección el australiano. Pero era difícil de mantener eso nivel. En un visto y no visto, tenía un 2-0 en contra porque el murciano había cerrado el parcial por 6-2.

Era una losa muy grande para el rival de Carlos Alcaraz que aceleró hacia la victoria. Volvió a desequilibrar en el tercero y De Miñaur decayó. Resignado a la derrota y al nuevo éxito del español. Una nueva derrota que sumar ante el número uno del mundo, disparado a semifinales y a los récords.

Primera semifinal en Australia para Alcaraz en su quinta presencia en Australia, en su vigésimo Grand Slam. Es el octavo español en lograr estar entre los cuatro mejores del primer Grand slam del curso tras Rafael Nadal, David Ferrer, Juan Carlos Ferrero, Andrés Gimeno, Juan Gisbert, Carlos Moyá y Fernando Verdasco.