Deseo de avanzar en Europa en el Athletic de Bilbao

El Athletic no atraviesa por su mejor momento, pero la hazaña ante el Atalanta en Bérgamo ha regalado a los leones una dosis de ilusión inesperada en mitad de una temporada plagada de dificultades. La posibilidad de avanzar en la Champions y alcanzar el playoff motiva a un equipo alicaído en la Liga, donde una muy mala dinámica, con un punto de los últimos quince en juego, sitúa al conjunto vasco a solo tres, un partido, de los puestos de descenso.

Golpea la apurada situación en el campeonato de la regularidad, la prioridad para Ernesto Valverde, y también la plaga de lesiones que no cesa. Contra el Sporting de Lisboa, el Athletic vuelve a comparecer sin el capitán Iñaki Williams, Laporte ni Sannadi, alternativa en la delantera. Tampoco está Jauregizar, motor en el centro del campo, y el Txingurri prácticamente descartó a Nico Williams, elemento diferencial del que su equipo apenas ha podido disfrutar en esta Champions.

Muchos condicionantes pero una noche especial, que saca a los leones de su complicado momento actual. Se ganaron en Bérgamo el derecho a soñar con defender ese puesto de 'playoff', la plaza 23, que ocupan antes de la batalla final a mil bandas. Puede valer el empate, difícilmente la derrota, pero la victoria al amparo de San Mamés, una garantía, prácticamente asegura la supervivencia en la competición, palabras mayores en un curso muy complicado.

El Athletic al menos recupera a Yuri y Berenguer, ausentes frente al Atalanta, en una situación todavía más precaria. Todo suma frente a un Sporting muy exigente, que llega a La Catedral con serias opciones de alcanzar el top 8, una zona noble que asegura la presencia en la ronda de octavos, junto a la flor y nata del Viejo Continente. El equipo verdiblanco de Lisboa es segundo en la liga portuguesa, pero a siete puntos del líder Oporto, lo que dificulta seriamente su aspiración de encadenar un tercer trofeo consecutivo para confirmar su hegemonía en el fútbol luso.