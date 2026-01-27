El judo leonés cuenta con dos nuevos cinturón negro 1º DAN

Publicado por R. A. León Creado: Actualizado:

Valladolid acogió un nuevo examen de paso de cinturón, al que concurrieron 23 aspirantes a superar las pruebas que les permitiera atar su judogi con cinturón negro después de al menos tres años de entrenamiento, que en la mayoría de los casos son el doble como mínimo.

Dos tribunales, formados como mínimo por cinturones rojo y blanco 6º Dan, serían los encargados de otorgar o no el ansiado cinturón negro, que permita a sus poseedores iniciarse la didáctica de este deporte, para la obtención del primer nivel de enseñanza como monitor.

Adrián Martínez Vega y Germán Seller Tijera, ambos del Club Kyoto obtuvieron el cinto negro primer Dan, tras largas horas de preparación a cargo de sus profesores Sara Terán CN 6º Dan y Jose Antonio Terán CN 8º Dan, sumándose a la larga lista de más de 300 cinturones negros formados en el Club Kyoto.