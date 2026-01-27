María Martín-Granizo representará a España en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Comité Paralímpico Español y la Real Federación Española de Deportes de Invierno han hecho pública la lista de deportistas seleccionados para competir, entre el 6 y el 15 de marzo, en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, que está formada por Javier Marcos, María Martín-Granizo y Audrey Pascual en esquí alpino, Emilio Redondo en snowboard e Higinio Rivero en esquí de fondo y biatlón.

Estos cinco deportistas, todos ellos debutantes en Juegos de Invierno, estarán acompañados en Italia por un equipo de apoyo de 15 personas (entrenadores, servicios médicos, skimans, personal técnico y de oficina), repartido entre las Villas Paralímpicas de Cortina d’Ampezzo, la mayoría, y Tesero.

María Martín-Granizo (León, 2006) compatibiliza el esquí con el surf, disciplina de la que es campeona del mundo. En su palmarés alpino figuran dos medallas en la Universiada de 2025 y otras dos en la Copa de Europa. La polifacética deportista nació sin parte de la pierna derecha y compite de pie en la clase LW2.