El Athletic Club pasa del sueño a la pesadilla y se queda fuera de la Liga de Campeones (2-3)
Los 'leones' lo intentaron hasta el final adelantándose hasta por dos veces en el marcador, pero cedieron frente al Sporting de Portugal en el añadido
Rozó la hazaña el Athletic, pero murió en la orilla con una derrota cruel ante el Sporting de Portugal (2-3). Final amarga para los leones, que acabaron superados en el descuento cuando se habían volcado en pos de un triunfo necesario a tenor del resto de resultados en una jornada de infarto. Epílogo soñado para el conjunto luso al conquistar sobre la bocina el premio del 'top 8' y su billete a octavos. Agrio adiós para el conjunto vasco en una Champions muy difícil. Y es que por dos veces se adelantó, y por dos veces respondió el cuadro lisboeta para asestar el golpe definitivo en el añadido.
ATHLETIC CLUB 2
Unai Simón, Gorosabel, Paredes, Yuri, Adama, Galarreta (Vesga, min 66), Rego, Unai Gómez (Selton, min 66), Sancet (Berenguer, min 50), Robert Navarro (Serrano, min 81) y Guruzeta (Hierro, min 81).
SPORTING PORTUGAL 3
Rui Silva, Fresneda, Diomande (Quaresma, min 54), Inácio (Reis, min 26), Araújo, Hjulmand, Simoes (Morita, min 54), Geny, Bragança (Gonçalves, min 54), Trincao (Santos, min 87) y Luis Suárez.
Goles: 1-0, min 3: Sancet; 1-1, min 12: Diomande; 2-1, min 28: Guruzeta; 2-2, min 62: Trincao; 2-3, min 94: Santos. Árbitro: Felix Zwayer (Alemania). Amonestó a Reis, Unai Gómez, Araújo, Guruzeta, Simoes, Gonçalves, Paredes, Vesga y Quaresma. Incidencias: Partido de la jornada 8 y última de la fase de grupo en la Champions disputado en el estadio de San Mamés.