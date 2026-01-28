El Athletic Club pasa del sueño a la pesadilla y se queda fuera de la Liga de Campeones (2-3)

Publicado por José Manuel Andrés Bilbao Creado: Actualizado:

Rozó la hazaña el Athletic, pero murió en la orilla con una derrota cruel ante el Sporting de Portugal (2-3). Final amarga para los leones, que acabaron superados en el descuento cuando se habían volcado en pos de un triunfo necesario a tenor del resto de resultados en una jornada de infarto. Epílogo soñado para el conjunto luso al conquistar sobre la bocina el premio del 'top 8' y su billete a octavos. Agrio adiós para el conjunto vasco en una Champions muy difícil. Y es que por dos veces se adelantó, y por dos veces respondió el cuadro lisboeta para asestar el golpe definitivo en el añadido.

ATHLETIC CLUB 2

Unai Simón, Gorosabel, Paredes, Yuri, Adama, Galarreta (Vesga, min 66), Rego, Unai Gómez (Selton, min 66), Sancet (Berenguer, min 50), Robert Navarro (Serrano, min 81) y Guruzeta (Hierro, min 81).

SPORTING PORTUGAL 3

Rui Silva, Fresneda, Diomande (Quaresma, min 54), Inácio (Reis, min 26), Araújo, Hjulmand, Simoes (Morita, min 54), Geny, Bragança (Gonçalves, min 54), Trincao (Santos, min 87) y Luis Suárez.

Goles: 1-0, min 3: Sancet; 1-1, min 12: Diomande; 2-1, min 28: Guruzeta; 2-2, min 62: Trincao; 2-3, min 94: Santos. Árbitro: Felix Zwayer (Alemania). Amonestó a Reis, Unai Gómez, Araújo, Guruzeta, Simoes, Gonçalves, Paredes, Vesga y Quaresma. Incidencias: Partido de la jornada 8 y última de la fase de grupo en la Champions disputado en el estadio de San Mamés.