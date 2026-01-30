La SD Ponferradina encuentra el lateral derecho que buscaba: Koke

Publicado por Redactor de Deportes Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La SD Ponferradina está a punto de concretar una nueva incorporación para su plantilla en este mercado invernal. Se trata de Jorge Iglesias, 'Koke', un lateral derecho de 20 años que el Real Valladolid -ex equipo de Nafti- cedería a la Deportiva. También puede jugar más adelantado, aunque para ello ya se ha firmado a Calderón.

Luis García Tevenet quiere que el defensa del Real Valladolid llegue más rodado al primer equipo y de ahí esta operación.

En cuanto Koke llegue a la Deportiva, el plantel blanquiazul tendría tres laterales derechos. Por ahí podría venir otro descarte y la posibilidad de firmar a otro jugador supra-23 hasta la noche del lunes.

Por otro lado, Mehdi Nafti ha reconocido este mediodía que Vlad Kysil ha pedido salir de la Deportiva.