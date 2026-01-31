El buen camino para la Ponferradina discurre por Lugo

Publicado por DL Ponferrada Creado: Actualizado:

La Deportiva busca su 4ª victoria seguida, un triunfo que le alejaría de la zona de descenso y le permitiría mirar al futuro con algo más de optimismo. Visita a un Lugo que solo ha perdido 2 de los últimos 16 partidos y lleva 4 triunfos en los últimos 5 choques, si bien el último duelo en casa lo perdió 1-3 ante Unionistas. El cuadro gallego tiene la opción de colarse en zona de play off. El duelo arranca este domingo a las 18.15 horas en el Ángel Carro y se puede seguir en el minuto a minuto de Diario de León a través de su página web (www.diariodeleon.es), en Onda Bierzo, a través de la radio, y en los canales de televisión LaLiga+, Football Club, Euskaltel, R, Movistar+, Digi, Orange, +Media, Zapi. En la 1ª vuelta, 1-1 en El Toralín.

El club berciano confirmó la llegada de Koke, lateral derecho sub-23 del Real Valladolid. Además, Petkov ya está inscrito y podría debutar. Y aunque pierde por sanción a Keita y a Moltenis, Nafti recupera a Undabarrena, Andújar y Frimpong. Jorrín es baja por lesión y Fede San Emeterio es duda. Ger Nóvoa podría ocupar el lateral derecho y Andújar y Undabarrena el centro de la defensa. Además, Frimpong y Erik Morán podrían conformar el mediocentro. No se esperan más cambios.

En el Lugo está sancionado Teofilovic, Iago López es duda, mientras que Txus Alba y Reniero se lo pierden por lesión. Yago Iglesias podría repetir el mismo 11 que presentó la pasada semana en Avilés. Cuenta con la novedad del recién llegado Yago Rodríguez.

El emeritense Víctor Manuel Broncano Suárez (Comité Extremeño) dirigirá el encuentro, su 8º en la categoría. Pitó hace mes y medio el Deportiva 1-Arenteiro 3.

EL TERCER RIVAL

El Lugo es el equipo al que más se ha medido la Deportiva a lo largo de su historia después de la Cultural y el filial del Real Valladolid. La de hoy será la 67ª confrontación. En cuanto a los precedentes de este choque, son 32, resueltos con 15 triunfos lucenses, 11 igualadas y 6 victorias blanquiazules, la última de ellas, en el duelo de la pasada temporada por 0-1. En ese partido lesionaron a Álex Costa, que fue el que marcó el gol, y ya no volvió a ser el mismo. En Liga de 2ª División, 1ª Federación, 2ª División B, 3ª, Copa dela Liga, Copa del Rey y fase de ascenso a la división de plata han medido sus fuerzas ambas formaciones.