El Barcelona ejerce de líder

El Barcelona logró una plácida victoria en su visita al Martínez Valero (1-3) que le permite proteger el liderato durante una jornada más ante un Elche que sigue sin ganar en 2026 y se acerca peligrosamente a los puestos de descenso.

El equipo de Hansi Flick fue muy superior al conjunto ilicitano y solo la falta de acierto de sus atacantes y los postes le impidieron lograr un marcador mucho más amplio ante un rival valiente que plantó cara mientras el marcador y las fuerzas le dieron opciones.

El conjunto de Eder Sarabia, a pesar de las bajas, no se arrugó y salió a buscar el partido. El conjunto de Flick aprovechó los espacios a la espalda de la defensa del Elche para buscar una y otra vez la portería. Olmo descerrajó el partido con un gran pase a Lamine , quien tras sortear a Iñaki Peña marcó el primer gol.

Álvaro amenazó en su primera llegada con un remate forzado, pero en la segunda, tras una gran asistencia de Valera, no perdonó en el mano a mano con Joan García. El Barça, que apenas necesitaba una pared para romper las líneas y plantarse ante Peña, volvió a ponerse por delante tras una asistencia de De Jong que Ferran no perdonó. El conjunto de Flick optó por anestesiar el partido en la segunda parte. Y sentenciar con el 1-3 de Rashford.