El bembibrense Diego Mantecón es elegido mejor jugador de pádel de Castilla y León en su categoría

Diego Mantecón, natural de Bembibre, ha sido reconocido en Valladolid con el premio al mejor jugador de pádel de Castilla y León en su categoría. El galardón, otorgado en un acto celebrado recientemente en la capital vallisoletana, pone en valor su esfuerzo, constancia y destacada trayectoria deportiva durante la temporada correspondiente al pasado año 2025.

Este reconocimiento supone un importante logro tanto a nivel personal como para el deporte berciano y leonés, ya que refleja el talento y la proyección de los jugadores de la comarca y la provincia en competiciones autonómicas y nacionales.

Mantecón se mostró agradecido por el premio y destacó el apoyo de su entorno y de todas las personas que le acompañan en su día a día en su evolución deportiva. Sin duda, este éxito refuerza su posición como una de las figuras más destacadas del pádel regional, tanto de presente como de futuro.