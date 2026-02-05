'Manita' del Atlético al Betis

Publicado por Curri Carrillo Sevilla Creado: Actualizado:

El Atlético de Madrid vapuleó (0-5) al Betis y logró con brillantez en La Cartuja el pase a las semifinales de la Copa del Rey, tras un partido en el que fue muy superior a un rival humillado ante el buen fútbol del conjunto madrileño, con uno de sus fichajes, el nigeriano Ademola Lookman, como nuevo referente por su movilidad y efectividad en ataque.

Un tanto de Hancko, a los doce minutos; otro del argentino Giuliano Simeone, a la media hora; y un tercero en el 37 de Lookman, que dejó una gratísima impresión por su velocidad y sus movimientos de delantero de quilates, le dieron una clara ventaja al descanso al Atlético, que en la continuación redondeó la goleada con las dianas de Griezmann (min 62) y Almada (min 83).

El choque comenzó con mucha intensidad, por ambos lados, aunque con más insistencia de los béticos para dejar claras sus intenciones y que no se le pondrían fácil al cuadro rojiblanco. Sin embargo, y tras un aviso con un tiro de rosca del marroquí Abde que se marchó fuera, el Atlético se fue haciendo con el mando, con un trabajo colectivo inconmensurable. Quizás 'picados' por las últimas críticas recibidas, los de Simeone, con un fútbol ágil, veloz, certero y agresivo para mirar a la portería contraria, empezaron a carburar y superaron por completo a un Betis que iba a una marcha muy inferior. El medio campo era de los madrileños y su gente ofensiva se mostró muy clarividente. Así, todo cayó por su propio peso. El Atlético se soltó en su fútbol y fue imparable en ataque, con un gran protagonismo del debutante Lookman, auxiliado por Griezmann y perfectamente asistido por el lateral zurdo Ruggeri y por un medio campo de trabajo, pero también lanzador y muy certero. El nigeriano falló un mano a mano ante Adrián y a los 25 minutos disparó alto, en posición dudosa, un servicio de Hancko, pero, aun así, fue un incordio para la nerviosa y poco contundente zaga bética. Así, tras el espejismo local de un potente tiro desde la frontal del colombiano Deossa, el Atlético no perdonó en el último cuarto de hora del primer tiempo.

Giuliano Simeone hizo el 0-2 a la media hora al remachar un pase de Ruggeri tras una gran jugada por la izquierda y siete minutos más tarde, en el 37, el incisivo Lookman halló el premio a su magnífica primera parte con el 0-3.

En la reanudación, con un marcador ya imposible para el Betis, Pellegrini hizo un triple cambio para revolucionar a su equipo, impotente y absolutamente desesperado. La capacidad de reacción del Betis fue nula. Por el contrario, el Atlético siguió imponiendo su incontestable dominio sumando dos goles má a su casillero.