El Barça suda para vencer

Entre Robert Lewandowski, Lamine Yamal y Marc Bernal deshicieron el lío para el Barcelona en el que el Mallorca convirtió el partido en el Spotify Camp Nou, una victoria por 3-0 que sitúa a los de Hansi Flick con cuatro puntos de ventaja al frente de la tabla. Los baleares, que estuvieron muy bien en el primer tiempo, no pudieron dar respuesta ante un Barça que, como es habitual en esta temporada, ofrece un mejor rendimiento en las segundas partes.

De salida, la banda derecha del ataque del Barça, la izquierda del Mallorca reunió a los dos protagonistas iniciales del partido, aunque uno de ellos, Jan Virgili, se diluyó en el segundo tiempo. Dos jóvenes insolentes: Lamine Yamal y Jan Virgili, un exbarcelonista que se fue a Mallorca en busca de los minutos que Hansi Flick no le iba a dar. Virgili, la sensación de los bermellones en este inicio de curso, buscó reivindicarse desde el primer minuto de juego y en prácticamente todos los duelos con Jules Kounde salió victorioso.

Este joven jugador, criado en La Masia, fue traspasado al Mallorca porque con 19 años reclamaba protagonismo, algo que en este Barça con Raphinha y Lamine en los extremos, no iba a tener, por eso él marcó en rojo este día en el calendario.