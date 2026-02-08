Lindsey Vonn sufre aparatosa caída en el descenso olímpico de Cortina d'Ampezzo

Helicóptero que traslada a la estadounidense Lindsey Vonn tras caerse en el Descenso Femenino de Esquí Alpino, en el centro de esquí Tofane de Cortina d'Ampezzo, Italia. EFE/EPA/JURE MAKOVEC.

Cortina d'Ampezzo (Italia), 8 feb (EFE).- La estadounidense Lindsey Vonn, que compite con una rodilla de titanio y se lesionó la otra hace apenas una semana, se cayó de forma aparatosa en el descenso femenino de esquí alpino de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo, que se disputa este domingo en la pista Tofana de la estación de los Dolomitas que completa la nomenclatura de esta cita invernal.

Vonn, que volvió a ganar esta temporada a los 41 años y que había sorprendido el sábado con el tercer tiempo en el segundo entrenamiento, se cayó tras un salto en la parte alta -en el primero de los cinco sectores- de la pista Tofana, de la que tuvo que ser evacuada en helicóptero, minutos después de que, a causa de su accidente, se interrumpiese el descenso.

En el momento de la caída de Lindsey -que salió con el dorsal 13- lideraba la prueba su compatriota Breezy Johnson, actual campeona mundial de la disciplina, con cuatro centésimas de ventaja sobre la alemana Emma Aicher.

Vonn, una de las más grandes figuras de toda la historia del esquí alpino, que, con la rodilla derecha de titanio volvió a ganar a los 41 años -tras haber regresado a la competición cinco temporadas después de retirarse-, se lesionó el pasado viernes al caerse en el descenso de la Copa del Mundo de Crans Montana (Suiza) y, a pesar de sufrir rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda -en la que también tiene dañado el menisco-, había anunciado el pasado martes que iba a competir en las pruebas olímpicas.

La campeona de St.Paul (Minesota), que cuenta 84 victorias en la Copa del Mundo, 45 de ellas en descenso -dos esta temporada-, se había probado en el entrenamiento del viernes, que concluyó, sin aparentes problemas, con el undécimo crono

Lindsey, Premio Princesa de Asturias de los Deportes en 2019, y con once medallas en grandes eventos, incluido un oro olímpico -hace 16 años, en los Juegos de Vancouver (Canadá)- y dos oros mundiales -hace 17, en Val d'Isere (Francia)- había sido tercera en el ensayo del sábado.

Este domingo buscaba una nueva gesta, pero, por desgracia, ha tenido que ser evacuada en helicóptero a un hospital, con lo que se acabó, de la forma que nadie deseaba, su participación en estos Juegos Olímpicos.