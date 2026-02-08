El diluvio dificulta el juego en el empate entre Ponferradina y Celta Fortuna

Publicado por Guillermo Mieres Redacción Creado: Actualizado:

Tarde noche de lluvia en el Toralín. A veces llovizna suave (el chiribiri que dicen los vascos), a veces el diluvio universal. Y cuando las condiciones para la disputa del fútbol son complicadas (aunque más difícil aún lo tuvieron en Astorga el sábado), si no se puede ganar, lo mejor es no perder. Eso debieron de pensar Ponferradina y Celta Fortuna (0-0).

Durante la primera media hora de juego la Ponferradina supo plantar cara al conjunto gallego, siendo los primeros 20 minutos de juego de dominio alterno para a partir de entonces comenzar a dominar algo más los celestes, pero los bercianos en ningún momento perdiendo la cara al partido. Mucho juego en el centro del campo sin ocasiones claras. El Fortuna en ocasiones elaboraba de más, perdiendo posibles ocasiones. Los gallegos iban de un lado a otro porque la defensa local cerraba muy bien los huecos. Erik Morán sufrió unas molestias en el 31 que obligaron a parar el duelo durante unos minutos, pero luego se pudo reincorporar, con un vendaje en la rodilla.

Finalmente, el portugalujo no pudo seguir y tuvo que ser sustituido por Vicente Esquerdo en el minuto 38. Un minuto después, el Celta Fortuna pidió revisión al árbitro en una acción de Germán Novoa. El colegiado Guillermo Conejero Sánchez definitivamente mantuvo su decisión de amarilla para el jugador de la Ponferradina. Muchas interrupciones en los últimos minutos del primer acto, conllevaron siete minutos de añadido. En ese añadido Vasco Sousa tuvo la mejor ocasión hasta entonces, pero su tiro se fue, a la postre, muy desviado. El primer córner a favor del Celta llego en el minuto cuatro del añadido, pero la estrategia gallega fue bien defendida.

Comenzó el segundo tiempo con un aviso del filial del Celta. Tiro muy duro de Hugo González tras avanzar por el carril central y respondió con una gran mano abajo Andrés Prieto para salvar el 0-1. Poco después, un pase profundo llegó a Álvaro Marín en inmejorables condiciones y estrelló el balón en el palo. El ritmo en los primeros 10 minutos de la segunda parte fue el que quería el Fortuna, que salió con todas las intenciones de volverse a Vigo con los tres puntos en la maleta. La Ponferradina esperaba su momento, como la que tuvo Esquerdo con un zurdazo desde lejos que se marchó alto. Unos minutos después el mismo jugador, reconocido por el gran gol de la victoria que obtuvo en el derbi leonés frente a la Cultural en la penúltima jornada de la pasada temporada, realizó un tiro que salió demasiado centrado y fácil para Coke. En los minutos finales del partido ambos equipos estaban muy cansados y con los jugadores tocados muscularmente, dándose la circunstancia de que hubo un momento en que había en el campo diez jugadores bercianos contra nueve gallegos. Eran escasas ya las fuerzas en ambos contendientes, y el árbitro decidió añadir siete minutos más. En el minuto 91, el exculturalista Calderón tuvo una inmejorable ocasión que acabo en el cuerpo de Coke.

El visitante Pablo Gavián no podía más y acabó como delantero palomero, con su compañero Angelito Arcos ocupando su espacio en el lateral derecho. En el minuto 94 se produjo el primer saque de esquina de la segunda parte, a favor de la Ponferradina, que no fue capaz de aprovecharlo. El partido terminó como empezó, con empate a cero. Partido muy disputado, reparto de puntos y todos contentos.