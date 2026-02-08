La revancha de Antony, el adiós a la Liga del Atlético

Publicado por Iñaki Dufour Madrid Creado: Actualizado:

ATLÉTICO DE MADRID 0

Oblak; Llorente, Giménez, Hancko, Ruggeri (Le Normand, min 46); Giuliano, Rodrigo Mendoza (Griezmann, min 55), Koke, Almada (Baena, min 46); Julián Alvarez (Sorloth, min 46) y Lookman (Obed Vargas, min 69).

BETIS 1

Álvaro Valles; Aitor Ruibal, Natan, Diego Llorente, Ricardo; Marc Roca, Álvaro Fidalgo (Bartra, min 87); Antony (Riquelme, min 87), Fornals (Altimira, min 69), Abde; y Bakambu (Deossa, min 78).

Gol: 0-1, min 28: Antony. Árbitro: Mateo Busquets (Comité balear). Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Ruggeri, Lookman y Baena y al visitante Abde. Incidencias: Metropolitano con 65.210 espectadores.

Herido el Betis y relanzado el Atlético de la eliminatoria de la Copa del Rey, su segundo duelo en cuatro días cambió la inercia, ganador el conjunto verdiblanco (0-1) por el acierto de Antony y un ejercicio defensivo puro para doblegar el equipo rojiblanco, con dos goles anulados, mucha insistencia, pocas ideas y la despedida ya inequívoca de la Liga con 15 jornadas por jugar y a trece puntos del Barcelona.

La diferencia fue el gol del extremo brasileño, que se inventó el 0-1 en el minuto 28 y condicionó todo lo demás. Controló, esperó, miró y soltó el zurdazo que pretendía a la red de Oblak desde el borde del área. El portero esloveno dio un paso fatal hacia el lado contrario, que luego le costó el gol. No le dio tiempo a superar el contrapié para estirarse con su envergadura y detener el balón. La tocó. No la paró. El tanto decisivo. Tres puntos.

La cuarta ocasión de todo el partido del conjunto verdiblanco. Una fue al final. Y dos fueron anteriores, concedidas por el propio Atlético, en sendos contragolpes.