Ademar León busca pensar en el presente

El Ademar León comenzó la segunda vuelta de la Asobal con una buena victoria en el Palacio de los Deportes Urbano González Escapa (25-19 contra el Cangas Frigoríficos del Morrazo), pero todos los que vieron la primera parte del partido (8-13 a favor de los gallegos) se preguntaban qué estaba pasando. Y la respuesta es algo tan sencillo (o tan complicado) como el tema mental, con un equipo mayoritariamente joven donde muchos de sus miembros no saben donde estarán la próxima temporada o que saben que lo será fuera de León (Darío Sanz en Stuttgart o Saeid en Torrelavega).

Y como todos somos humanos, pues al final es algo que es inevitable que afecte al jugador. De la misma manera hay que reseñar la gran reacción del equipo tras el entretiempo. «La verdad que no les he dicho nada. Otros días a lo mejor me he puesto un poco más pasional, vamos a llamarlo así, pero hoy no. Simplemente, comentarles ¡oye, que las vacaciones ya se han acabado! Una media hora ya ha pasado. A ver, yo también estoy en otro escenario, no estoy en el mismo de hace tres meses. Yo ya tengo todo el pescado vendido, como quien dice, y lo estoy viendo como el personaje de un libro o el narrador que se encuentra en tercera persona. Y les digo: ¡Eh, chavales, a mí me da pena por nosotros!», narró Dani Gordo, técnico ademarista sobre la situación acontecida en esos instantes.

«Nos tenemos que poner el mono de trabajo, aquí la gente paga su entrada. Hoy yo el pabellón lo he visto con un ambiente que hacía tiempo que no veía por lo cual doy las gracias. Doy la enhorabuena al equipo, sobre todo por esa segunda parte y por los dos puntos, pero yo creo que es un aviso a navegantes lo sucedido en el primer periodo», quiso advertir Gordo.

Más que de aptitud es cuestión de actitud, y de que los jugadores que componen la plantilla del Ademar sepan centrarse en los meses que quedan de competición de la temporada 2025-2026 antes de que cada uno continúe su camino, algunos en la antigua capital del Reino y otros fuera de ella. «Algunos pueden pensar que esto lo va a cambiar mañana Luis (Puertas) cuando llegue. Esto no lo cambia nadie, esto es cuestión de actitud, de ponerse, de hacer las cosas bien. La verdad es que el mensaje ha calado y la segunda parte yo creo que es de lo mejor que hemos visto en Liga Asobal del equipo hasta ahora. Una exhibición defensiva, Álvaro extraordinario, corriendo el contraataque, ellos se han metido en siete contra seis, ya no sabían qué hacer para contrarrestarnos», se ha mostrado orgulloso el entrenador nacido en Valladolid, pero que es otro leonés más.

«Yo al final es un partido del que sacó muchas lecturas, la mayoría de ellas positivas y un aprendizaje para todos. Y bueno, pues a seguir trabajando, que es lo que digo siempre. Cuando ganamos es trabajar, cuando perdemos trabajar y cuando hay situaciones de mejora en el grupo, en el club, pues también hay que decirlo», concluyó un explicativo Dani Gordo.

La idea que se puede obtener de toda esta situación es que hay que valorar el trabajo realizado por el cuerpo técnico a lo largo del tiempo para que la mente (de los jugadores), tan importante y cada vez más en el mundo en general y en el deporte en concreto, funcione en situaciones de estrés y resultados adversos para saber remontarlos.