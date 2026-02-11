Koke: "Lo daré todo por la Ponferradina"
FÚTBOL | 1ª FEDERACIÓN. El lateral ha pasado de militar en el filial del Real Valladolid en Segunda Federación a disfrutar de la titularidad en el conjunto berciano
El joven lateral de 20 años Jorge «Koke» Iglesias ha pasado en menos de dos semanas de militar en el filial del Real Valladolid en Segunda Federación a disfrutar de la titularidad en la Sociedad Deportiva Ponferradina, a la que llegó como cedido en los últimos días del mercado invernal, para ocupar el lugar, con plaza sub-23, de Diego Moreno, que dejó de pertener al conjunto berciano. «Me pilló por sorpresa porque era la primera vez que salía de casa, del Valladolid y desde el primer día fue muy fácil por cómo fue la acogida y es un cúmulo de sensaciones», comentó el jugador formado en la cantera blanquivioleta, que llegó a debutar con 17 años en el primer equipo y que ya ha sido internacional con España en categorías de formación.
Solo dos días después de su llegada al cuadro ponferradino ya debutaba ante el Club Deportivo Lugo (0-2) por la lesión del central David Andújar y en la pasada jornada ya alcanzaba la titularidad en el lateral derecho por la ausencia, también por lesión, de Mario Jorrín.
«Es un cúmulo de sensaciones, pero estoy muy contento y también muy satisfecho de haber aprovechado la oportunidad y solo intentaré aprender y dejarlo todo en el campo de juego cada vez que se cuente con mis servicios», reiteró el defensor vallisoletano que, de cara a la visita al Arenas de Getxo el próximo sábado, a partir de las 16.15 horas, se vuelve a postular como lateral diestro titular en las filas de la Deportiva. Un encuentro en el que los deportivistas confían en sacar un buen resultado.