Nemanja Radoja será jugador de la Cultural

La Cultural se reforzará con el mediocentro Nemanja Radoja. El futbolista serbio de 33 años, que hasta diciembre militaba en el Sporting Kansas City de la MLS norteamericana, llega al club leonés como jugador en paro una vez que la franquicia anunciara su deseo de no renovar un contrato que finalizaba el 31 de diciembre.

Nemanja Radoja ya sabe lo que es jugar en España. Lo hizo en dos equipos tras formarse en el Vojvodina del que fichó por el Celta de Vigo al que llegó en el verano de 2014. Cinco temporadas con 148 partidos entre todas las competiciones fue su bagaje hasta que su relación con la entidad gallega se deterioró al negarse a renovar.

De ahí recalaba en el Levante UD donde estuvo tres campañas contabilizando 74 partidos oficiales.

Su último equipo ha sido el Sporting Kansas City de la MLS en el que disputó 81 encuentros hasta que tras finalizar el campeonato el club decidía no renovarle para pasar a ser jugador en paro.

Y de ahí su paso con 33 años a la Cultural a la que llega como jugador en paro.

El último partido oficial de Radoja data del 19 de octubre de 2025. Esta circunstancia puede generar dudas acerca de si estará en perfecto estado físico y con ritmo suficiente para poder ser utilizado ya de inmediato por el técnico culturalista.