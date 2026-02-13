Ziganda: «En principio no nos planteamos fichar más»; Radoja: "«Conozco un poco la Segunda División"

Ziganda expresa sobre hacer alguna otra contratación de los jugadores en paro: «Hablamos a diario Jose —Manzanera— y yo, pero en principio no estamos planteando ninguna otra posibilidad», afirma el técnico ante la opción de sumar un nuevo jugador, preferentemente, para la línea de ataque.

El conjunto leonés tuvo cinco bajas durante el mercado invernal tras ser repescados los judadores cedidos Juan Larios (Southampton), Daniel Paraschiv (Real Oviedo) y Paco Cortés (Levante), además de los traspasos de los delanteros Jordi Mboula al Henan de la Superliga china y Agustín Pastoriza ‘Pibe’ al Aktobe de Kazajistán. En el capítulo de incorporaciones, el lateral internacional catarí Homam Al-Amin, cedido por Al-Dunhill, y el extremo del Villarreal, con la misma condición, Víctor Moreno, además del fichaje del central de la Real Sociedad B Peru Rodríguez y el último en llegar del paro Nemanja Radoja.

RADOJA ES OFICIAL

El mediocentro serbio Nemanja Radoja firma hasta el final de la temporada y asegura: «Conozco un poco la Segunda División en la que cada equipo puede ganar a cualquiera. Estamos abajo en la tabla y sabemos lo que necesita el equipo».