El Atlético Astorga apuesta fuerte frente al Oviedo Vetusta

El Atlético Astorga afronta otro nuevo envite de máxima exigencia en este tramo de la Liga. Recuperado su mejor nivel tras un bache de tres partidos, los maragatos visitan este sábado al Oviedo Vetusta (16.15 horas, El Requexón) tras sus dos victorias de nivel frente al Real Ávila y el Bergantiños, dispuestos a tutear e incluso parar los pies a uno de los gallos del grupo.

Los de José Luis Lago ya dejaron patente en la primera vuelta que pueden hacerle mucho daño al filial del Real Oviedo. A punto estuvieron de derrotarle aunqu8e un gol de los asturianos a falta de pocos minutos para el final dejaba el empate en el marcador de La Eragudina.

Ahora toca el turno de devolver la visita a los maragatos y en su ánimo esta salir con un resultado positivo que pueda asentarlos en la parte media de la tabla y mantener si no ampliar la distancia con la zona de riesgo de la que en la actualidad le separa una distancia que a día de hoy aún no es tranquilizadora.

La fortaleza que está mostrando el Atlético Astorga en defensa debe convertirse en uno de sus mejores avales para hacer frente a un rival que destaca por su capacidad para anotar. Si la defensa verde es capaz de minimizar los daños que los delanteros del Oviedo Vetusta puedan provocar el camino hacia un resultado favorable tendría un buen tramo realizado. Además, en las últimas jornadas los astorganos han dejado claro que su mejoría a la hora de concretar ocasiones ante la portería rival es también elocuente. Prueba de ello son los siete goles que han anotado sus jugadores en los dos últimos partidos de Liga. Y ante rivales situados en la parte noble de la tabla.

Eso sí, los maragatos son conscientes de la dificultad que entraña el partido en El Requexón y que en este tramo de la temporada todo lo que sea sumar será dar un paso adelante en sus aspiraciones de consolidar el proyecto deportivo en la categoría.

El Atlético Astorga está demostrando que no teme a nadie y que puede plantearle muchas dificultades a los llamados 'gallos'. Lo ha hecho con resultados de empate y victoria y no quiere dejar pasar la oportunidad de demostrar ante el segundo clasificado de lo que es capaz.