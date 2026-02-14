El Vetusta frena al Atlético Astorga

OVIEDO VETUSTA 1

Miguel Narváez; Adrián Fernández, Marco Esteban, Diego Espinosa, Omar Falah; Tejón, Cheli, Lucas Antañón (Lamine, min 63), Dieguito; Guille Berzal (Coballes, min 63) e Íker Gil (Óscar de la Hera, min 63).

ATLÉTICO ASTORGA 0

Llamazares; Jesu (Aleixo Cabral, min 74), Jorge Sellés, Miguel Manso, Dani Ceínos; Albertín, Sekou Kanté (Adri Álvarez, min 46), Ribeiro (Nistal, min 63), Ivi Vales (David Álvarez, min 74), Ayoub y Cervero (Mario Sánchez, min 46).

Gol: 1-0, min 38: Diego Espinosa. Árbitro: Alberto Gómez Lameiro (Comité gallego). Tarjeta amarilla a los locales Coballes, Diego Espinosa y Miguel Narváez, y a los visitantes Miguel Manso y Jesu. Incidencias: Ciudad Deportiva El Requexón.

El Atlético Astorga salió de vacío de su pulso con el Oviedo Vetusta (1-0). Y eso que los maragatos hicieron méritos para llevarse algo mejor, tal vez un punto, frente a un rival que a los 38 minutos lograba anotar su único gol del partido.

El encuentro arrancó con el filial del Oviedo llevando la iniciativa en el juego y con mayor posesión del balón frente a los de José Luis Lago, bien replegados demostrando que la defensa es una de sus virtudes. Pero sin olvidarse del ataque buscando las transiciones rápidas para sorprender a su rival. La ocasión más clara de la primera mitad para los asturianos la tuvo Lucas Antañón tras un saque de esquina botado desde la izquierda, que acabó con un disparo colocado de Lucas Antañón desde fuera del área que desvió en una gran estirada Llamazares a córner cuando se cumplió la primera media hora del encuentro. Antes del descanso iba a llegar el gol de los locales a los 38 minutos tras un saque de falta que botó Omar Falah desde la izquierda y el central Diego Espinosa conectó un perfecto remate de cabeza, colándose el balón en el fondo de las mallas.

Tras la reanudación, el técnico maragato buscó un revulsivo dando entrada a Mario por Cervero y Adri Álvarez por Sekou. Los maragatos lo intentaron, aunque con más corazón que cabeza. Sus acercamientos al área contraria no fueron demasiado peligrosos. Su primera ocasión la tuvo a los 60 minutos por medio de Mario Sánchez, que probó fortuna con un disparo lejano.

Los astorganos intentaron volcarse sobre el marco rival en busca del empate, pero sus ataques murieron en las inmediaciones de la zaga local, muy segura durante todo el encuentro. Eso sí, la última la iban a tener los verdes a los 88 minutos con un disparo lejano de David Álvarez, que se marchó desviado.