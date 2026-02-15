Puntos con valor doble para el Atlético Astorga

No fue una buena jornada para el Atlético Astorga. Su viaje a Oviedo para enfrentarse al Vetusta se saldaba con una derrota que a pesar de no merecerla acorta el margen de seguridad de los maragatos respecto a la zona de peligro.

El filial del real Oviedo no era un buen rival para intentar sumar aunque los maragatos estuvieron cerca. Solo un gol puso freno a sus ilusiones en un encuentro en el que volvieron de dejar patente que son un equipo solvente capaz de hacer frente a cualquier enemigo, por mucho que este esa uno de los claros candidatos al ascenso.

Aun así el Atlético Astorga se mantiene fuera de la zona de descenso de la que le separan dos puntos y que ocupa la Sarriana con 25 (el Rayo Cantabria, que tendría que hacer frente al play out tiene los mismos que los gallegos). Eso sí, los maragatos dependen de sí mismos en estas diez jornadas que restan para acabar la competición. Y ya han demostrado tras su irregular inicio en el estreno de la categoría, que una vez han cogido ritmo son capaces de todo. Ese horizonte para los verdes tiene precisamente tres partidos de alta trascendencia en las próximas jornadas (todos lo son, pero en este caso va a medirse a rivales directos).

El primero el próximo sábado a las 16.15 horas en La Eragudina donde reciben al 14ª clasificado, el Langreo. Los asturianos se encuentran cuatro puntos por debajo por lo que ganarlos supondría alejarlos nada menos que a siete. Y si se logra por más de un gol con el average también a favor de los astorganos. La siguiente jornada llevaría a los de José Luis Lago a verse las caras con el Sámano. Como visitantes, pero con a priori un factor que les favorece, el de tener enfrente a un equipo que transita en el puesto de colista a 16 puntos de los maragatos y al que en La Eragudina golearon.

Para cerrar el 'triplete' de compromisos en los que los puntos pueden tener un valor doble aparece la visita a La Eragudina del Marino de Luanco al que los astorganos superaron en la primera vuelta a domicilio y que cuenta con dos puntos más que los entrenados por José Luis Lago. Luego llegarán tres 'ogros' como el Numancia. Segoviana y Fabril.