Manzanera ficha a 2 cedidos, un central que no juega y uno del paro; y se van 5

La Cultural volvió a recurrir a las cesiones en el mercado invernal, como ocurriera en verano, para reforzar su plantilla ya que de las tres incorporaciones realizadas por Manzanera, dos de ellas fueron mediante préstamo de otros clubes. Durante el verano llegaron al equipo leonés ocho jugadores de 16 nuevas incorporaciones, y ahora la cifra ha sido igualmente significativa y porcentualmente más elevada, ya que tan solo el central y capitán de la Real Sociedad B, Peru Rodríguez (no ha debutado), llega como fichado para la actual temporada con opción a otra más. Mientras, el extremo Víctor Moreno (Villareal) y el lateral catarí Homam Al-Amin (Al Duhail) seguirán perteneciendo a sus respectivos equipos. Ya fuera de mercado, el equipo leonés fichó del paro al mediocentro defensivo Nemanja Radoja hasta final de temporada.

En el periodo estival de los ocho cedidos, cinco continúan en la disciplina culturalista: los defensas Matia Barzic (Elche) y Roger Hinojo (RCD Espanyol), los centrocampistas Thiago Ojeda (Villarreal) y Selu Diallo (Deportivo Alavés), junto con el mediaputa Luis Chacón (Deportivo). Se desvincularon en el mercado invernal el también defensa Juan Larios (Southampton para ir cedido al Real Zaragoza) y los delanteros Paco Cortés (Levante UD) y Daniel Paraschiv (Real Oviedo para salir al Rapid de Bucarest). Además, se fueron Pibe y Mboula. Se fueron cinco y llegaron cuatro. De un nuevo delantero, nada.