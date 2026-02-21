El Cuco da una lección en Butaque y a la Cultural Leonesa se le va el triunfo sobre la hora

La Cultural Leonesa arañó un punto en su visita al estadio municipal de Butarque tras empatar ante el Leganés (1-1), aunque se quedó con un sabor agridulce porque se adelantó en la primera parte con un gol de Luis Chacón, pero en el tramo final del encuentro encajó el tanto de la igualada por medio de Asué. De este modo, los de Ziganda acumulan diez jornadas seguidas sin ganar, aunque el técnico navarro demostró que tiene capacidad para sacar máximo rendimiento al equipo descompensado y sin los complementos necesarios que necesitaba y no le fichó el director deportivo José Manzanera, tras reconocer la apoderada Natichu Alvarado que no habían hecho bien su tarea en el mercado de invierno, asumiendo errores. Otra lección del Cuco Ziganda, que a punto estuvo con sus jugadores solidarios de regresar con triunfo a León.

El bloque leonés se mostró muy sólido en Butarque con Edgar Badía bajo palos. Formó con una línea de cuatro defensas, quedando Víctor García en el lateral derecho, mientras que Rodri Suárez y Barzic repitieron como pareja de centrales. Finalmente, Hinojo se recuperó de sus dolencias y pudo entrar en el once inicial en el carril izquierdo. En la línea medular, Thiago Ojeda pudo superar sus problemas físicos y se encargó de la dirección de juego, junto a su compañero Sergi Maestre, mientras que Iván Calero volvió a jugar por la banda derecha y Tresaco, por el costado izquierdo. En punta de ataque repitió la dupla compuesta por Luis Chacón y Rubén Sobrino.

La primera parte arrancó con un equipo leonés que entró muy metido en el partido, logrando frenar el empuje inicial de los pepineros. Los primeros minutos estuvieron marcados por la igualdad en el juego, con ambos equipos repartiéndose la posesión del balón, aunque las ocasiones de gol escasearon en el primer cuarto de hora de juego. Los dos equipos presionaron la salida del balón de su rival y no concedieron apenas espacios, jugando con las líneas muy juntas, aunque sin claridad de ideas en ataque.

La primera acción con cierto peligro la creó el conjunto madrileño en un remate raso de Roberto López que salió ligeramente desviado a los 4 minutos de juego. Por su parte, el primer remate a puerta del bloque leonés llegó a los 12 minutos en un centro cerrado de Iván Calero, que acabó finalmente con un disparo de Tresaco, que detuvo sin problemas Soriano. Sin embargo, poco a poco, el Leganés comenzó a tener más el esférico y a llevar más el mando del partido, gracias a una presión más intensa, lo que obligó a los de Ziganda a replegarse más en su campo. En el meridiano del primer tiempo, el conjunto local lo intentó en ataque en un centro de Dani Rodríguez a la posición de Melero, pero Edgar Badía, con seguridad, se anticipó a la acción, atrapando con seguridad el esférico. Un fallo grave en defensa del lateral Víctor García casi le cuesta caro a su equipo, aunque finalmente el disparo de Franquesa se marchó fuera al filo de la media hora de juego.

Un Cultural Leonesa colosal supo jugar con intensidad y solidaridad hasta que llegó el tanto a su favor que supuso el 0-1 a los 31 minutos en un balón que recibió Tresaco en el área, se dio la vuelta y se la dio a Luis Chacón para que este batiera a Soriano. Este gol le sentó muy bien a los leoneses, que tuvieron sus mejores momentos en el tramo final de la primera parte, en la que pudieron aumentar su ventaja y sentenciar el choque. Iván Calero tuvo una buena ocasión en un remate con la zurda que se fue fuera por poco a los 38, aunque la más clara la tuvo Luis Chacón un minuto después en un disparo del delantero gallego que se volvió a marchar fuera por milímetros. A los 43 minutos, el colegiado decidió anular un gol por fuera de juego a Iván Calero.

Tras el paso por los vestuarios, el conjunto leonés estuvo a punto de aumentar su diferencia en el marcador en el inicio del segundo tiempo en una excelente oportunidad de Rubén Sobrino, que no pudo batir en el mano a mano a Soriano. Sin embargo, la respuesta del Leganés no tardó en llegar en un remate envenenado de Figueredo que sacó con apuros Edgar Badía. Los de Igor Oca apretaron en busca del empate y dispusieron de otra buena ocasión en un disparo de Álex Millán que se marchó ligeramente desviado a los 56, aunque los de Ziganda se impusieron en los duelos para poner el encuentro muy incómodo a los locales. Poco después, hubo otra acción peligrosa para el equipo local con un latigazo de Melero que se fue fuera.

Ziganda dio toda una lección en el banquillo en cada tramo del encuentro. Decidió hacer un doble cambio, sentando en el banquillo a Iván Calero y Sergi Maestre, y dando entrada a Satrústegui, que se colocó en el centro de la zaga, junto a Rodri Suárez y Barzic, pasando a formar con una línea de cinco defensas. Bicho, otro de los recambios, entró como director de orquesta, junto a Thiago Ojeda.

El Leganés, sin saber qué hacer, apretó en busca de la igualada, hasta que llegó el injusto empate al filo de la bocina final en una falta que puso Dani Rodríguez al área, que remató Asué al fondo de la red a la desesperada.

Empate de valor de la Cultural ante el CD Leganés, uno de los que se esperaba gallitos de Segunda División tras descender de Primera. Demostración de valía del Cuco Ziganda, que compite al máximo nivel con lo que le han puesto a su disposición los dirigentes culturalistas. Y sin reforzarse en invierno con el delantero deseado. De los fichajes, Peru sigue sin debutar y el serbio del mercado del paro Nemanja Radoja, que no juega un partido desde el 19 de octubre en una competición tan devaluada como la MLS en el equipo del Sporting Kansas City, vio el partido en el banquillo del equipo culturalista en Butarque. El catarí Homan jugó 5 minutos en el tramo final por Hinojo, justo cuando la Cultural recibió el gol del empate, y Víctor Moreno saltó al césped a falta de un cuarto de hora para la conclusión del choque por Tresaco. Estos son los fichajes de Manzanera para salvar la categoría de la Segunda División. León ni su afición se merecen que la Cultural caiga otra vez al pozo, después del gran apoyo que demuestran desde hace ya mucho tiempo.