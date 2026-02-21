El Atlético vence a un Espanyol al que Europa se le complica

Publicado por Iñaki Dufour Madrid Creado: Actualizado:

ATLÉTICO DE MADRID 4

Oblak; Llorente (Molina, min 74), Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano (Le Normand, min 84), Baena (Koke, min 61), Cardoso, Lookman (Julián Álvarez, min 61); Griezmann (Almada, min 74) y Sorloth.

ESPANYOL 2

Dmitrovic, El Hilali, Riedel (Terrats, min 57), Calero, Cabrera, Romero; Dolan (Ngonge, min 70), Urko, Lozano (Expósito, min 70), Jofre (Pere Milla, min 77) y Kike García (Roberto, min 70).

Goles: 0-1, min 6: Jofre; 1-1, min 21: Sorloth; 2-1, min 49: Giuliano; 3-1, min 58: Lookman; 4-1, min 71: Sorloth; 4-2, min 80: Expósito. Árbitro: Alejandro Muñiz (Comité gallego). Amonestó con tarjeta amarilla al visitante Ngonge. Incidencias: Metropolitano con 56.412 espectadores.

El Atlético goleó al Espanyol (4-2) en un partido en el que se vio obligado a remontar un 0-1 del equipo catalán, anotado al poco de comenzar el encuentro. Sorloth en la primera mitad y Giuliano, Lookman y otra vez Sorloth en la segunda voltearon hasta el 4-1, maquillado por un tanto de Expósito.

En el minuto 6 Jofre remató a gol un centro de Dolan y en el 21 Sorloth marcó el 1-1 al rematar a la red de Dmitrovic en el área pequeña un centro Llorente. Con el empate se llegó al descanso. En la segunda parte, en el minuto 49, Giuliano culminó con el 2-1 una bonita jugada del Atlético con un último pase de Baena al argentino dentro del área para dejarlo solo ante Dmitrovic, al que batió de tiro cruzado.

En el minuto 58, Lookman remató de cabeza a la red un balón peinado por Ruggeri en el primer palo tras la salida de un corner. Fue el cuarto gol de Lookman en seis partidos desde que fichó por el Atlético. En el minuto 72, Sorloth firmó de cabeza el 4-1. En el minuto 80, Expósito anotó el 4-2 de un disparo lejano.