La Cultural Leonesa destituye a Ziganda

La Cultural Leonesa ha decidido destituir a José Ángel Ziganda como entrenador del equipo leonés por los malos resultados tras la vigésimo séptima jornada de Liga de Segunda División. El club ha comunicado personalmente a Ziganda su destitución después de una reunión esta mañana en el estadio Reino de León.

El empate ante el Leganés en Butarque (1-1) se ha llevado por delante a José Ángel Ziganda. El técnico había llegado muy cuestionado al partido frente al cuadro pepinero. Y es que el equipo leonés es antepenúltimo, con 27 puntos en su casillero en la tabla clasificatoria, tras cuatro puntos en las últimas diez jornadas de Liga gracias a cuatro empates.

Bajan muy revueltas las aguas en León y en la Cultural, ya que parte de la afición ha cargado duramente contra los máximos responsables del club, que buscan ahora un recambio para el banquillo con el afán de mejorar la situación deportiva ante la caída del equipo.

La Cultural busca ahora para su banquillo un perfil completamente distinto al de Ziganda. El director deportivo, José Manzanera, está a punto de cerrar a un entrenador con experiencia en Segunda División y que apueste por un fútbol más alegre.