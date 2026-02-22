Los refuerzos de Manzanera no sirven a la Cultural Leonesa

Los fichajes de invierno realizados por José Manzanera para reforzar la plantilla de la Cultural se han convertido, hasta ahora, en jugadores testimoniales para el Cuco Ziganda, y algunos todavía sin debutar.

De las cuatro incorporaciones, dos de ellas aún no se han entrenado con el conjunto leonés, el central y excapitán de la Real Sociedad B, Peru Rodríguez y el centrocampista serbio Nemanja Radoja, aunque en el caso de éste último llegara cumplido ya el plazo al encontrarse en el mercado del paro.

Sin embargo, el defensor vasco, que había sido indiscutible en la titularidad con el filial donostiarra, después de casi tres semanas en la disciplina culturalista, aún no ha debutado con el equipo leonés, mientras que Radoja figuró ante el Leganés por primera vez en la convocatoria tras su fichaje hace poco más de una semana.

Los dos jugadores que si han tenido minutos con Ziganda han sido los dos que llegaron como cedidos, el extremo, perteneciente al Villarreal B, Víctor Moreno, que ha participado en cuatro encuentros, sin alcanzar entre todos ellos la hora de juego en total.

Aún menor presencia la ha tenido el lateral izquierdo internacional catarí Homam Al-Amim, perteneciente al equipo Al-Duhill, que debutó frente al Real Zaragoza en los últimos seis minutos más la prolongación y tuvo aún menos, cinco más el añadido, en Butarque frente al CD Leganés.

TRESACO, CONTUNDENTE

El extremo de la Cultural Rafa Tresaco reconoce que «nunca había pasado por una situación como ésta, en la que todo venga en contra», señala tras el empate cosechado en Leganés (1-1) cuyo gol del empate local llegaba, de nuevo, en las postrimerías del encuentro. «Tuve la sensación, tanto dentro del campo, como después tras la sustitución, que éramos defensivamente muy fiables y ofensivamente estabamos mejor que en otras ocasiones llegando más cerca del área rival, pero su primer tiro a puerta fue gol y todo nos está saliendo en contra».

El jugador culturalista considera que el encuentro en el estadio Butarque fue «el mejor partido de los últimos, mereciendo mucho más. En esta categoría son muy importantes las dos áreas y por eso, si se hubiera marcado el segundo gol, que hubo ocasiones para ello, seguro que nos hubiéramos llevado el partido», sentencia el extremo.

