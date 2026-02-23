Destitución del Cuco Ziganda, llegada de Rubén de la Barrera y otra gestión nefasta de la Cultural Leonesa

La Cultural decide destituir a José Ángel Ziganda como entrenador del equipo leonés por los malos resultados tras la vigésimo séptima jornada de Liga de Segunda División y sitúa de nuevo como preparador a Rubén de la Barrera. La dirección primero cesó a Raúl Llona y le tuvo que pagar su contrato, lo mismo que ha ocurrido con el técnico navarro, además de la cantidad que tiene que destinar para el nuevo técnico Rubén de la Barrera. La entidad leonesa se deja en total medio millón de euros en entrenadores. Una gestión desastrosa, a lo que hay que incluir también las bajas y los errores cometidos y reconocidos por Natichu Alvarado en el mercado invernal.

El empate ante el Leganés en Butarque (1-1) se ha llevado por delante al Cuco Ziganda. El técnico había llegado muy cuestionado al partido frente al cuadro pepinero. Y es que el equipo leonés es antepenúltimo, con 27 puntos en su casillero en la tabla clasificatoria, tras cuatro puntos en las últimas diez jornadas de Liga gracias a cuatro empates.

Bajan muy revueltas las aguas en León y en la Cultural, ya que parte de la afición ha cargado duramente contra los máximos responsables del club, la apoderada Natichu Alvarado y el director deportivo José Manzanera, que encuentran el recambio para el banquillo en Rubén de la Barrera con el afán de mejorar la situación deportiva ante la caída del equipo desde hace jornadas a la zona de descenso.

La Cultural encuentra para su banquillo a un perfil completamente distinto al de Ziganda. El director deportivo, José Manzanera, cerró por orden de Aspire a un entrenador con relativa experiencia en Segunda División y que apuesta por un fútbol más alegre, Rubén de la Barrera.

El técnico navarro, que ocupó el lugar de Raúl Llona, que fue el inquilino del banquillo culturalista durante las seis primeras jornadas de Liga después de haber logrado el ascenso a Segunda División, se despide después de estar al frente durante veintiuna jornadas en las que ha logrado seis victorias, diez derrotas y cinco empates, el último ante del Leganés en Butarque (1-1).

La mala dinámica del equipo con diez jornadas sin ganar, con tan solo cuatro puntos logrados de los últimos treinta, han llevado a los gestores de la entidad a tomar la decisión del segundo cambio en el banquillo. Rubén de la Barrera es el elegido.