El Acuático León arrasa en el Campeonato de Castilla y León Absoluto y Junior de Invierno

El Club Acuático León firmó una actuación sobresaliente en el Campeonato de Castilla y León Absoluto, asimismo como en el Campeonato autonómico de la categoría júnior; ambos de la temporalidad invernal. El resultado fue una victoria incontestable, lograda tras dominar la clasificación general de principio a fin de la prueba en ambas categorías.

El conjunto leonés se proclamó campeón con autoridad, imponiéndose con claridad en la puntuación por equipos y confirmando el excelente momento deportivo que atraviesa la entidad.

En el medallero, el Club Acuático León también finalizó en la posición más alta de la clasificación, con un balance alcanzado espectacular, consistente en la suma de de 71 metales, de los cuales 34 fueron medallas de oro, 27 de plata y 10 de bronce.

Entre los hitos más relevantes del campeonato sobresalen: mejor marca territorial de 18 años de Yael Mantecón en las pruebas de 50 y 100 metros libre; mejor marca territorial de 16 años de Nerea Rodríguez en los 100 metros mariposa; marca mínima para el Campeonato de España Junior de Natación conseguida por Erik Valladares en los 50 metros braza; marca mínima para el Campeonato de España Junior de Natación lograda por Hugo Valenciano en los 50 metros libre; y marca mínima para el Campeonato de España Universitario lograda por Adrián Valenciano en los 50 metros braza.

La competición contó con la participación de 42 deportistas del Club Acuático León, cuyo rendimiento colectivo permitió al equipo consolidarse como la referencia autonómica en categoría absoluta y júnior.

Desde el club se valora muy positivamente el trabajo realizado, destacando el compromiso, la ambición y el nivel competitivo mostrado durante todo el fin de semana por todos y cada uno de las personas que conforman el equipo, desde el staff técnico a los jóvenes y no tan jóvenes competidores. Todo ello ha permitido a la entidad leonesa situarse en lo más alto de la natación que comprende el territorio autonómico de la actual comunidad de Castilla y León, conformada por las regiones históricas de Castilla y de León.