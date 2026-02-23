Ganar al Brujas, primera meta del Atlético de Madrid en su carrera de fondo

Publicado por Javier Varela Madrid Creado: Actualizado:

Ante el Brujas (18.45, Movistar+ Liga de Campeones), el Atlético alcanzará la meta de su primer maratón del año. Catorce partidos (entre Liga, Supercopa de España, Copa del Rey y Champions) en 50 días. Un encuentro cada tres días y medio. Un calendario que no le ha concedido ni una tregua y que ha obligado al equipo a competir sin las 72 horas reglamentarias de descanso en cuatro encuentros. «Es difícil sostenerlo, por eso los equipos necesitan unas plantillas amplias, ya no te valen con los 10, 12 jugadores de toda la vida», recordó Simeone, guardián del esfuerzo rojiblanco. En esta paradoja reside el desafío del Atlético porque quiere ganar al Brujas, pero hacerlo significará llegar a la meta de un maratón para empezar otro.

Una acumulación de partidos sin respiro En este fútbol en el que la inmediatez y la acumulación de partidos se multiplica, la gestión física es casi tan importante como la futbolística. Desde que el calendario cambió de año, el Atlético ha vivido atrapado en una rutina implacable sin apenas tiempo de entrenar, como poco margen para recuperar y con la exigencia de los resultados. En enero jugó el 4 (Real Sociedad), el 8 (Real Madrid), el 13 (Deportivo), el 18 (Alavés), el 21 (Galatasaray), el 25 (Mallorca), el 28 (Bodo/Glimt) y el 31 (Levante).

El desgaste no es solo muscular. También es mental. El descanso es un pilar fundamental porque «cuando un futbolista no tiene tiempo suficiente para recuperarse, su carga cognitiva se mantiene elevada, lo que afecta su capacidad para concentrarse, tomar decisiones rápidas y gestionarse», señala Lorena Cos, psicóloga deportiva.

El Brujas representa algo más que un rival. Es la última estación de este primer maratón. Superarlo significa prolongar el viaje, abrir la puerta a otro tramo igual de exigente, otro calendario comprimido, otra carrera contra el agotamiento. No hacerlo supondría más descanso pero un golpe moral y económico a una plantilla que buscará alcanzar la meta para comenzar un nuevo maratón. Y este Atlético quiere seguir corriendo.