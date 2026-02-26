Siete leoneses se dieron cita en el torneo nacional de tenis de mesa, donde se logró un bronce

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Tarragona fue del 14 al 22 de febrero, el epicentro del tenis de mesa nacional con la celebración de los Campeonatos de España Absolutos, la Copa del Rey y de la Reina, y el Torneo Estatal, con la participación de cerca de 1000 deportistas, desde la categoría Benjamín a Veteranos, incluyendo categorías para personas con discapacidad.

Como representación leonesa acudían a la cita los alevines Martín Magallanes y Yuan Teng, el cadete Hugo Robledo, el juvenil Rodrigo Magallanes, la veterana Cristina Fernández, el jugador con discapacidad clase pie Alonso Carracedo y el jugador de Parkinson Luis Alberto González.

Los mejores resultados fueron conseguidos por Luis Alberto González, Martín Magallanes y Cristina Fernández que lograron una medalla de bronce y meterse entre los 16 mejores jugadores de España. En la categoría de Parkinson, el jugador del Club Padre Isla se hacía con la medalla de bronce cediendo por un ajustado 3-2, 13-11 en el último set.

Martín Magallanes del Club Atlético de León – La Virgen del Camino se apeaba de la competición en la ronda de cuartos de final consiguiendo una 5ª plaza. En veteranas, Cristina Fernández del CD Coyanza, no pudo conseguir medalla rompiendo así una racha de 6 ediciones consecutivas. El resto de la expedición, no logró superar la fase de grupos.