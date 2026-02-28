Tres puntos para un sólido Atlético Astorga

UD SÁMANO 1

Oleaga; Rasines, Deiby, Quintana (Jon López, min 90), Jauregui (Lambea, min 46), Quitela (Aitor Abad, min 46); Izan Coca, Veiga (Ibáñez, min 81), Diego Marta, Berzosa (Gilete, min 71) y Oliver Helguera.

ATLÉTICO ASTORGA 3

Llamazares; Dani Ceínos, Jorge Selles, Jesu, Sergio Peláez; Sekou Kanté, Albertín, David Álvarez (Aleixo Cabral, min 61), Adrián Álvarez ((Jony, min 77); Nistal y Mario Sánchez (Cervero, min 46).

Goles: 0-1, min 3: Adri Álvarez; 0-2, min 19: Mario Sánchez; 1-2, min 30: Berzosa; 1-3, min 39: Mario Sánchez. Árbitro: Álvaro Sahelices Puga (Colegio asturiano). Tarjetas amarillas a los locales Quintela y Rasines, y a los visitantes Jorge Sellés, Llamazares y Sergio Peláez. Tarjeta roja al visitante Albertín (min 60). Incidencias: Campo Vallegón. Varios centenares de espectadores.

El Atlético Astorga sigue sumando puntos y demostrando que en su primera temporada en la categoría es un rival a tener en cuenta. El Sámano, que había caído goleado en la primera vuelta frente a los maragatos en La Eragudina volvió a comprobarlo en sus carnes cediendo por 1-3. E incluso se ‘salvó’ de un correctivo mayor, ya que a los 60 minutos los visitantes se quedaban con uno menos por la expulsión de Albertín, circunstancia que los llevó a bajar alguna marcha para no hacer más sangre en el colista del grupo. Los de José Luis Lago en apenas 20 minutos ya ganaban por 0-2 con los goles de Adri Álvarez y Mario Sánchez.

De nada sirvió que los cántabros acortaran distancias, ya que antes del descanso Mario Sánchez, con su doblete, ponía otra vez con dos goles de renta a los verdes antes del descanso.

Con este triunfo, los verdes mantienen su posición de tranquilidad y de paso ponen más tierra de por medio respecto a la zona de peligro.

Desde el arranque se vio a un Atlético Astorga decidido a marcar territorio. Los maragatos salieron con intensidad, presionando arriba y tratando de instalarse en campo contrario. Mejor colocados y con las ideas claras, monopolizaron la posesión ante un Sámano que optó por un repliegue muy bajo. Y que veía como su rival le asestaba golpes certeros en forma de gol.

En la segunda parte, el equipo dirigido por José Luis Lago mostró todo su oficio. Con la ventaja a favor, optó por gestionar el ritmo del partido, alternando fases de posesión larga con momentos de repliegue ordenado. El Sámano, obligado a dar un paso adelante, lo intentó con más corazón que claridad, pero no fue suficiente para inquietar a un Atlético Astorga solvente que cada jornada está más asentado en la tabla clasificatoria.