Sigue en directo el partido Cultural Leonesa-Las Palmas, minuto a minuto

46' Comienza la segunda mitad 19:33 01/03/2026 19:33 01/03/2026 Mueve el balón la UD Las Palmas.

45' Final de la primera parte con 0-0 19:17 01/03/2026 19:18 01/03/2026 La Cultural, mucho más intensa, ha merecido mucho más en la primera parte.

42' Sin gol, pero partido muy intenso 19:14 01/03/2026 19:15 01/03/2026 El equipo culturalista se harta a atacar. En estos momentos con Chacón y Ribeiro, pero corta el defensa visitante Sergio Barcia.

39' Tarascada a Ribeiro 19:10 01/03/2026 19:10 01/03/2026 El brasileño recibe una entrada que el árbitro no señala falta.

37' Muy bien la Cultural en defensa 19:09 01/03/2026 19:09 01/03/2026 La retaguardia culturalista se muestra muy segura.

35' La Cultural quiere el balón 19:08 01/03/2026 19:08 01/03/2026 El equipo leonés ya merece el gol.

33' Saque de esquina de Ribeiro 19:04 01/03/2026 19:04 01/03/2026 El brasileño bota un córner, pero no encuentra rematador.

31' El equipo culturalista busca el gol 19:03 01/03/2026 19:03 01/03/2026 Salidas rápidas por bandas. Aunque de momento no hay remate.

30' Primera media hora de juego 19:01 01/03/2026 19:01 01/03/2026 La recuperación de los culturalistas es inmediata. ¡Qué bien está la Cultu! Le está faltando el gol en esos últimos metros, pero se nota mucha mejoría en el equipo de Rubén de la Barrera.

26' La Cultural busca el gol 18:58 01/03/2026 18:58 01/03/2026 El equipo leonés juega al son del brasileño Lucas Ribeiro.

24' Víctor Moreno, muy activo 18:55 01/03/2026 18:55 01/03/2026 El extremo Víctor Moreno ataca y defiende al unísono.

21' Calero dispara 18:54 01/03/2026 18:54 01/03/2026 El equipo culturalista no cesa en su dominio, con disparo de Calero que bloca el portero visitante Dinko Horkas.

18' La Cultural domina el partido 18:50 01/03/2026 18:50 01/03/2026 Rapidez de la Cultural en cada una de sus acciones.

16' Amarilla al visitante Marvin 18:48 01/03/2026 18:48 01/03/2026 El árbitro enseña la tarjeta amarilla al visitante Marvin por cortar el balón con la mano.

15' Muy buen primer cuarto de hora leonés 18:46 01/03/2026 18:46 01/03/2026 La Cultural desarbola al rival en todas las líneas del campo.

13' Uyyyyy Calero!!! 18:45 01/03/2026 18:45 01/03/2026 Presión alta de la Cultural, que recupera el balón, y Calero a punto de dar el primer gol al equipo leonés.

11' Uyyyyy Chacón!!!

18:44 01/03/2026 18:44 01/03/2026 A punto de marcar el primer gol culturalista Chacón tras jugada de ataque con Lucas Ribeiro.

8' Presión alta de la Cultural 18:40 01/03/2026 18:40 01/03/2026 El equipo leonés no deja sacar el balón jugado al cuadro canario.

7' Barzic es el amo atrás 18:39 01/03/2026 18:39 01/03/2026 El cuadro culturalista, muy ordenado atrás.

5' El equipo leonés toma el control del balón 18:38 01/03/2026 18:44 01/03/2026 Los culturalistas, por medio de Sergi Maestre, se quedan con todos los balones en el medio del campo.

2' La Cultural sale muy centrada 18:34 01/03/2026 18:35 01/03/2026 El equipo leonés toca el balón en el área, por medio de Víctor Moreno, aunque el cuero se va fuera.

1' Primer disparo cultualista 18:32 01/03/2026 18:32 01/03/2026 Víctor Moreno lanza a puerta y detiene Dinko Horkas.

1' Arranca el partido 18:31 01/03/2026 18:50 01/03/2026 Mueve el balón la Cultural con saque de centro.

LA PREVIA

​El partido de la obligación con la reacción de Rubén de la Barrera en el banquillo para sumar una victoria con sus tres puntos que den oxígeno al equipo leonés para no anclarse en la zona de descenso de la tabla de Segunda División. La Cultural y Las Palmas se miden en un encuentro marcado por el estreno en el banquillo del técnico local Rubén de la Barrera y las dudas en el visitante para un Luis García cuestionado. En el once titular culturalista Peru, Víctor Moreno y Lucas Ribeiro, sin el capitán Rodri Suárez, Tresaco y Sobrino. Capitán hoy Sergi Maestre.