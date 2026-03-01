Sigue en directo el partido Cultural Leonesa-Las Palmas, minuto a minuto
Cultural Leonesa
Descanso
0
0
Las Palmas
+
Comienza la segunda mitad
Mueve el balón la UD Las Palmas.
Final de la primera parte con 0-0
La Cultural, mucho más intensa, ha merecido mucho más en la primera parte.
Sin gol, pero partido muy intenso
El equipo culturalista se harta a atacar. En estos momentos con Chacón y Ribeiro, pero corta el defensa visitante Sergio Barcia.
Tarascada a Ribeiro
El brasileño recibe una entrada que el árbitro no señala falta.
Muy bien la Cultural en defensa
La retaguardia culturalista se muestra muy segura.
La Cultural quiere el balón
El equipo leonés ya merece el gol.
Saque de esquina de Ribeiro
El brasileño bota un córner, pero no encuentra rematador.
El equipo culturalista busca el gol
Salidas rápidas por bandas. Aunque de momento no hay remate.
Primera media hora de juego
La recuperación de los culturalistas es inmediata. ¡Qué bien está la Cultu! Le está faltando el gol en esos últimos metros, pero se nota mucha mejoría en el equipo de Rubén de la Barrera.
La Cultural busca el gol
El equipo leonés juega al son del brasileño Lucas Ribeiro.
Víctor Moreno, muy activo
El extremo Víctor Moreno ataca y defiende al unísono.
Calero dispara
El equipo culturalista no cesa en su dominio, con disparo de Calero que bloca el portero visitante Dinko Horkas.
La Cultural domina el partido
Rapidez de la Cultural en cada una de sus acciones.
Amarilla al visitante Marvin
El árbitro enseña la tarjeta amarilla al visitante Marvin por cortar el balón con la mano.
Muy buen primer cuarto de hora leonés
La Cultural desarbola al rival en todas las líneas del campo.
Uyyyyy Calero!!!
Presión alta de la Cultural, que recupera el balón, y Calero a punto de dar el primer gol al equipo leonés.
Uyyyyy Chacón!!!
A punto de marcar el primer gol culturalista Chacón tras jugada de ataque con Lucas Ribeiro.
Presión alta de la Cultural
El equipo leonés no deja sacar el balón jugado al cuadro canario.
Barzic es el amo atrás
El cuadro culturalista, muy ordenado atrás.
El equipo leonés toma el control del balón
Los culturalistas, por medio de Sergi Maestre, se quedan con todos los balones en el medio del campo.
La Cultural sale muy centrada
El equipo leonés toca el balón en el área, por medio de Víctor Moreno, aunque el cuero se va fuera.
Primer disparo cultualista
Víctor Moreno lanza a puerta y detiene Dinko Horkas.
Arranca el partido
Mueve el balón la Cultural con saque de centro.
LA PREVIA
El partido de la obligación con la reacción de Rubén de la Barrera en el banquillo para sumar una victoria con sus tres puntos que den oxígeno al equipo leonés para no anclarse en la zona de descenso de la tabla de Segunda División. La Cultural y Las Palmas se miden en un encuentro marcado por el estreno en el banquillo del técnico local Rubén de la Barrera y las dudas en el visitante para un Luis García cuestionado. En el once titular culturalista Peru, Víctor Moreno y Lucas Ribeiro, sin el capitán Rodri Suárez, Tresaco y Sobrino. Capitán hoy Sergi Maestre.
ALINEACIONES
CULTURAL: Édgar Badía; Víctor García, Peru, Barzic, Hinojo; Sergi Maestre, Thiago Ojeda, Calero, Víctor Moreno; Chacón y Lucas Ribeiro.
UD LAS PALMAS: Dinko Horkas, Enrique Clemente, Enzo Loiodice, Sergio Barcia, Mika Mármo, Viti Rozada, Lorenzo Amatucci, Jesé, Taisei Miyashiro y Manu Fuster.
ÁRBITRO: Álvaro Moreno Aragón (Comité Madrileño).