Diario de León

Sigue en directo el partido Cultural Leonesa-Las Palmas, minuto a minuto

Cultural

Cultural Leonesa

Descanso

0

0

U.D. Las Palmas

Las Palmas

+

Árbitro: Álvaro Moreno Aragón (Comité Madrileño)

Ángel Fraguas
Publicado por
Ángel FraguasCoordinador de Deportes
León

Creado:

Actualizado:

Comienza la segunda mitad

Mueve el balón la UD Las Palmas.

Final de la primera parte con 0-0

La Cultural, mucho más intensa, ha merecido mucho más en la primera parte.

Sin gol, pero partido muy intenso

El equipo culturalista se harta a atacar. En estos momentos con Chacón y Ribeiro, pero corta el defensa visitante Sergio Barcia.

Tarascada a Ribeiro

El brasileño recibe una entrada que el árbitro no señala falta.

Muy bien la Cultural en defensa

La retaguardia culturalista se muestra muy segura.

La Cultural quiere el balón

El equipo leonés ya merece el gol.

Saque de esquina de Ribeiro

El brasileño bota un córner, pero no encuentra rematador.

El equipo culturalista busca el gol

Salidas rápidas por bandas. Aunque de momento no hay remate.

Primera media hora de juego

La recuperación de los culturalistas es inmediata. ¡Qué bien está la Cultu! Le está faltando el gol en esos últimos metros, pero se nota mucha mejoría en el equipo de Rubén de la Barrera.

La Cultural busca el gol

El equipo leonés juega al son del brasileño Lucas Ribeiro.

Víctor Moreno, muy activo

El extremo Víctor Moreno ataca y defiende al unísono.

Calero dispara

El equipo culturalista no cesa en su dominio, con disparo de Calero que bloca el portero visitante Dinko Horkas.

La Cultural domina el partido

Rapidez de la Cultural en cada una de sus acciones.

Amarilla al visitante Marvin

El árbitro enseña la tarjeta amarilla al visitante Marvin por cortar el balón con la mano.

Muy buen primer cuarto de hora leonés

La Cultural desarbola al rival en todas las líneas del campo.

Uyyyyy Calero!!!

Presión alta de la Cultural, que recupera el balón, y Calero a punto de dar el primer gol al equipo leonés.

Uyyyyy Chacón!!!

A punto de marcar el primer gol culturalista Chacón tras jugada de ataque con Lucas Ribeiro.

Presión alta de la Cultural

El equipo leonés no deja sacar el balón jugado al cuadro canario.

Barzic es el amo atrás

El cuadro culturalista, muy ordenado atrás.

El equipo leonés toma el control del balón

Los culturalistas, por medio de Sergi Maestre, se quedan con todos los balones en el medio del campo.

La Cultural sale muy centrada

El equipo leonés toca el balón en el área, por medio de Víctor Moreno, aunque el cuero se va fuera.

Primer disparo cultualista

Víctor Moreno lanza a puerta y detiene Dinko Horkas.

Arranca el partido

Mueve el balón la Cultural con saque de centro.
LA PREVIA
​El partido de la obligación con la reacción de Rubén de la Barrera en el banquillo para sumar una victoria con sus tres puntos que den oxígeno al equipo leonés para no anclarse en la zona de descenso de la tabla de Segunda División. La Cultural y Las Palmas se miden en un encuentro marcado por el estreno en el banquillo del técnico local Rubén de la Barrera y las dudas en el visitante para un Luis García cuestionado. En el once titular culturalista Peru, Víctor Moreno y Lucas Ribeiro, sin el capitán Rodri Suárez, Tresaco y Sobrino. Capitán hoy Sergi Maestre.

ALINEACIONES

CULTURAL: Édgar Badía; Víctor García, Peru, Barzic, Hinojo; Sergi Maestre, Thiago Ojeda, Calero, Víctor Moreno; Chacón y Lucas Ribeiro.

UD LAS PALMAS: Dinko Horkas, Enrique Clemente, Enzo Loiodice, Sergio Barcia, Mika Mármo, Viti Rozada, Lorenzo Amatucci, Jesé, Taisei Miyashiro y Manu Fuster.

ÁRBITRO: Álvaro Moreno Aragón (Comité Madrileño).

tracking