Los hermanos Fernández Montiel dominan el podio en el Campeonato de España Máster de Lanzamientos

Durango fue escenario de un nuevo éxito para los atletas del club en

el Campeonato de España de Lanzamientos Largos, donde los hermanos Rubén y Felipe Fernández Montiel subieron al podio en todas sus participaciones, confirmando su excelente estado de forma.

Esta competición suponía un reto añadido para Rubén, debido a su cambio de categoría, que le ha implicado la modificación del peso de los artefactos y la necesidad de realizar ajustes técnicos para adaptarse a las nuevas exigencias de la competición.

Pese a ello, el lanzador mantiene una trayectoria claramente ascendente, y selló su triunfo en la prueba de martillo pesado (11,34 kg) con un lanzamiento de 17,50 metros, una marca que no solo le otorgó la medalla de oro, sino que además estableció un nuevo

récord de los campeonatos y la segunda mejor marca mundial del año. Su actuación no terminó ahí, también compitió en lanzamiento de martillo (6 kg), donde logró un sensacional segundo puesto con 52,38 metros, registro que supone su mejor marca de siempre en esta prueba, confirmando su gran momento de forma.

Por su parte, Felipe firmó otra gran actuación en el lanzamiento de jabalina (800 g). Desde los primeros intentos se situó al frente de la clasificación y, con un mejor lanzamiento de 43,96 metros, se alzó con la medalla de oro, dejando patente su superioridad en la especialidad.

Tras su éxito en Durango, el foco se traslada ahora al Campeonato de España Short Track Máster, que se celebrará el próximo fin de semana en Antequera, donde ambos competirán en la prueba de lanzamiento de peso, cada uno en su respectiva categoría, con

la ambición de prolongar su racha y seguir ampliando su palmarés nac