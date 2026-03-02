Sergio Sánchez dejará el Ademar León y jugará en el Atlético Valladolid la próxima temporada

El futuro de Sergio Sánchez está fuera de León y el Abanca Ademar. Al menos a medio plazo. El joven extremo izquierdo, que brilló en el último Mundial juvenil con España y que en la presente temporada acumula ya destacadas participaciones con el plantel ademarista con el que ha conseguido 35 goles en esta Liga, jugará el próximo curso 2026-2027 en el Atlético Valladolid.

En esa decisión ha tenido bastante que ver su faceta universitaria. Sergio Sánchez estudia Medicina y el tener que trasladarse cada día a entrenar desde Valladolid a León supone un exceso de carga tanto en su faceta académica como deportiva lo que sin duda alguna lo ha llevado a decidirse por cambiar de aires.

Ya lo aseguraba el pasado viernes Cayetano Franco en la presentación de Luis Puertas como nuevo entrenador del Abanca Ademar. «Es complicado que pueda continuar, le hemos visto trabajar y sufrir y entendería que, si sigue jugando, quiera hacerlo en Valladolid, porque compatibilizar los estudios de Medicina con los viajes a León es complicado», afirmaba resignado a su posible marcha.

Considerado como uno de los jugadores de futuro del balonmano español, el leonés Sergio Sánchez llegará al Atlético Valladolid junto a otro joven jugador, el lateral Alejandro Colón.

Eso sí, será ya para la temporada 2026-2027.