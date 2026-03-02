El FC Barcelona se aferra a la proeza para remontarle al Atlético de Madrid

Publicado por Francisco Ávila Barcelona Creado: Actualizado:

El Barcelona se encomendará este martes (21.00 horas, Movistar+ y La1) a un milagro, a una proeza para remontar el 4-0 firmado por el Atlético de Madrid, que tiene en la mano clasificarse para su 20ª final de la Copa del Rey.

Solo una vez en su historia de las competiciones por eliminatorias, el Barça le ha dado la vuelta a un 4-0 cedido en la ida. Fue en los octavos de la Liga de Campeones de la temporada 2016-17 frente al PSG.

Los parisinos habían ganado 4-0 en su estadio, en la vuelta, los azulgranas ganaron por 6-1. Las otras veces que llegó a la vuelta con cuatro goles de desventaja, el Barça cayó. Ocurrió en la Copa de Ferias de la 61-62 ante el Valencia (6-2 y 1-1), frente a la Real Sociedad en octavos de la Copa 1968-69 (5-1 y 3-0), contra el Bayern en semifinales de la Champions 2012-13 (4-0 y 0-3) y ante al Athletic en la Supercopa española de 2015 (4-0 y 1-1).

Para el recuerdo de las remontadas azulgranas y ante el Atlético está aquel 5-4, con gol de Pizzi, en los cuartos de la Copa de 1996-97. Pero de eso hace mucho. El presente es que el Barça está en un buen momento, pero que el 4-0 lastra absolutamente sus opciones, después de un partido en el que todo le salió mal, desde el gol inicial por un error de Joan García al 4-1 anulado a Cubarsí que desató la desesperación de los de Flick.

La evidencia es que el Barça está en un gran momento. Desde su regreso al Spotify Camp Nou ha sumado diez victorias en diez partidos, en una serie en la que se ha medido a Athletic (4-0), Alavés (3-1), Atlético (3-1), Eintracht (2-1), Osasuna (2-0), Oviedo (3-0), Copenhague (4-1), Mallorca (3-0), Levante (3-0) y Villarreal (4-1), con 31 goles a favor y 5 en contra.

Ante el Atlético es el primer gran momento del curso para el Barça en un mes grande, con la eliminatoria de octavos de la Champions frente al Newcastle, además de la visita liguera a San Mamés, pero también con el regreso de Pedri como director de juego y el gran momento de Lamine Yamal.

El Atlético, enfrente, mantiene la alerta, pese al 4-0 de la ida. En los 779 partidos de Simeone al frente del equipo solo perdió por cuatro goles de diferencia en cinco ocasiones y la última vez que el equipo madrileño cayó por más goles fue antes de la llegada del argentino y ante el Barça: 5-0 en septiembre de 2011, con Gregorio Manzano como entrenador. La ventaja es considerable, pero el Atlético lo asume con prudencia, consciente de la capacidad de su rival y la dimensión del desafío.