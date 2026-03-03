Los clubes aprueban la recuperación de la Copa Asobal y madurar el nuevo sistema de Liga

El Ademar quedó subcampeón en la final de la Copa Asobal de balonmano entre el equipo leonés y el Barcelona el 19 de marzo de 2023.DL

Los clubes de Asobal se reunieron este martes en Asamblea General, un encuentro que constituyó un espacio de reflexión sobre la evolución de la competición profesional en el corto y medio plazo. La sesión se celebró en las instalaciones de la Liga F, un gesto que pone de relieve la colaboración y la armonía entre las ligas profesionales.

Durante la sesión, los clubes coincidieron en la necesidad de seguir avanzando conjuntamente en distintas vías de análisis orientadas a estudiar la actualización del modelo competitivo actual. Esta postura, fruto del debate interno, refleja la voluntad compartida de adaptar la competición a los nuevos desafíos del entorno deportivo y de consolidar un formato preparado para el futuro. En esta línea, la Asamblea adoptó por unanimidad de todos los clubes la decisión de recuperar la Copa Asobal.

Asimismo, los clubes aprobaron la creación y puesta en marcha de las jornadas inclusivas Asobal, iniciativa destinada a ampliar el impacto social del balonmano profesional y reforzar los valores de integración, participación e inclusión. Esta acción se enmarca en la identidad de Asobal y de sus clubes, siguiendo la filosofía de la Asobal Legacy League (ALL), que combina excelencia deportiva con sostenibilidad social, medioambiental y de buen gobierno. La iniciativa da continuidad a la primera jornada inclusiva, como la celebrada en Aranda en colaboración con el Tubos Aranda Villa de Aranda.

Estas decisiones refuerzan la línea estratégica de Asobal, iniciada con su calificación como Liga profesional, y consolidan el proyecto compartido con los clubes para el crecimiento del balonmano profesional en España.