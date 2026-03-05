Alberto Martín renueva con Ademar León

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

Como había adelantado el 4 de marzo el presidente del Ademar León Cayetano Franco en el Filandón de Diario de León conjunto con La 8, el actual pivote del conjunto leonés Alberto Martín, seguirá formando parte de la plantilla marista al menos por una temporada más, la próxima 2026-2027.

Por tanto, el exjugador de Cangas Frigoríficos del Morrazo seguirá formando, junto con el brasileño Rodrigo Benites, una esplendida zona central de la defensa leonesa, lo que es una de las claves del juego del equipo.

El madrileño comentó recientemente que hay que afrontar "con naturalidad" el cambio que se ha producido en el banquillo del conjunto leonés, donde Dani Gordo abandonó la entidad para ser sustituido por Luis Puertas.

"Es cierto que es una situación atípica, diferente, pero dentro del equipo se intentó ya en el primer partido que afectara lo menos posible e intentar vivirlo con la máxima normalidad", aseguró.