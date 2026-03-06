Inés Venero, de oro y con récord

Un oro para Inés Venero y el mismo metal además de un bronce para Emilio Méndez. El bagaje no pudo ser mejor para los dos atletas en el Campeonato de España Máster celebrado en Durango.

Inés, que en la categoría absoluta ya sumaba notables éxitos a lo largo de su trayectoria deportiva, debutaba en la categoría M35. Y no podía hacerlo mejor en su disciplina, la de lanzamiento de disco. La leonesa firmaba los mejores registros para apuntarse el triunfo y con ello subir a lo más alto del podio. Su marca de 41,64, la mejor de todos sus intentos, llevaba a Inés a hacerse con una merecida presea dorada además de batir, como la guinda a su destacada actuación, el récord del campeonato en dicha categoría. El debut no pudo resultar más positivo para ella.

Inés Venero lograba así un nuevo trofeo para su palmarés, el de una atleta que desde hace años compite al máximo nivel con resultados brillantes. Esta vez en un Nacional Máster.

En la localidad vasca también dejó patente su calidad el ponferradino Emilio Méndez. En este caso en la categoría M65 en la que cosechaba nada menos que dos metales, uno de oro y otro de bronce.

En cuanto al de mayor valor, Emilio lo alcanzaba en la disciplina de jabalina en la que su mejor intento de 37,10 metros le permitía superar el resto de rivales para hacerse con la victoria.

El bronce le llegaba a Emilio en la modalidad de disco en este caso con una mejor marca de 35,23 que lo llevaba a pisar también el podio. Emilio cerraba así con dos medallas su buen hacer en el campeonato en el que dejó constancia de su calidad y también versatilidad para brillar en dos disciplinas diferentes, la jabalina y el lanzamiento de disco.