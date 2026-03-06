Nueva victoria para Manuel Terrón, del equipo Aguzo MTB, en la Transgalaica

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El corredor de Lillo del Bierzo, Manuel Terrón, ganó en su categoría en la prueba de la Transgalaica celebrada en Ames (A Coruña), en la que también participó Bruno Méndez que finalizó en posición 19 de la categoría élite.

Mientras, Jorge Rodríguez participaba en la primera prueba del Open de España de XCO en Zaragoza, donde saliendo en la posición 85 remontó hasta la 48 en la categoría reina, compitiendo con la élite nacional e internacional, ya que había varios corredores que compiten en la Copa del Mundo.

Este fin de semana tres corredores del club asistirán a la segunda prueba del Open de España en Candeleda de Gredos (Ávila).